Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Okeyleyen esnaf, SSK, 4a, 4b, 4c'linin hesabına 40-60-100 bin TL para yatacak! Bankalardan 3 MÜJDE! 60 ay vade + %7,5 faizle Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

Okeyleyen esnaf, SSK, 4a, 4b, 4c'linin hesabına 40-60-100 bin TL para yatacak! Bankalardan 3 MÜJDE! 60 ay vade + %7,5 faizle Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

Bankalardan ihtiyaç, konut, taşıt kredisi almak isteyenler dikkat! Kamu ve özel bankalar müşterileri için yeni kampanyalar başlattıklarını duyurdu. Aynı zamanda Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Esnafımıza 60 ay vadeyle yüzde 7,5 faizle destek vereceğiz.'' dedi. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı...

11.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 11.10.2022 09:06
Bankalardan 3 MÜJDE! Okeyleyen esnaf, SSK, 4a, 4b, 4c’linin hesabına 40-60-100 bin TL para yatacak! 60 ay vade + %7,5 faizle Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

Bankalar ihtiyaç, konut ve araç kredisi almak isteyenlere için yeni kampanyalarını duyurdu. Emekliler, çalışanlar hem kamu hem de özel bankalardan bu kredileri rahatlıkla alabilir. Şartları sağlayan ve imzayı atan müşterilerin anında hesabına yatıyor. 30- 40- 50- 100- 200- 400 bin TL kredi imkanı! Hemen hızlı kredi alabilir ihtiyaç kredisi ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. 36 aya kadar vade şansı ile taksitlerinizi sıkışmadan ödeyebilirsiniz. Öe yandan Cuhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında esnafa yönelik 60 ay vade + %7,5 faizle kredi müjdesini duyurdu. İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankalardan 3 MÜJDE! Okeyleyen esnaf, SSK, 4a, 4b, 4c’linin hesabına 40-60-100 bin TL para yatacak! 60 ay vade + %7,5 faizle Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

EKİM AYI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Bankalar Ekim ayında kredi faiz oranlarını güncelledi.

Bankalardan 3 MÜJDE! Okeyleyen esnaf, SSK, 4a, 4b, 4c’linin hesabına 40-60-100 bin TL para yatacak! 60 ay vade + %7,5 faizle Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

ZİRAAT BANKASI
Tutar: 50 bin lira
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 1,99
Aylık taksit: 2 bin 118 lira 47 kuruş

Bankalardan 3 MÜJDE! Okeyleyen esnaf, SSK, 4a, 4b, 4c’linin hesabına 40-60-100 bin TL para yatacak! 60 ay vade + %7,5 faizle Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

VAKIFBANK
Tutar: 50 bin lira
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 1,91
Aylık taksit: 2 bin 85 lira 78 kuruş

Bankalardan 3 MÜJDE! Okeyleyen esnaf, SSK, 4a, 4b, 4c’linin hesabına 40-60-100 bin TL para yatacak! 60 ay vade + %7,5 faizle Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

AKBANK
Tutar: 50 bin lira
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 2,31
Aylık taksit: 2 bin 251 lira 91 kuruş

SON DAKİKA