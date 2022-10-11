Okeyleyen esnaf, SSK, 4a, 4b, 4c'linin hesabına 40-60-100 bin TL para yatacak! Bankalardan 3 MÜJDE! 60 ay vade + %7,5 faizle Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

Bankalar ihtiyaç, konut ve araç kredisi almak isteyenlere için yeni kampanyalarını duyurdu. Emekliler, çalışanlar hem kamu hem de özel bankalardan bu kredileri rahatlıkla alabilir. Şartları sağlayan ve imzayı atan müşterilerin anında hesabına yatıyor. 30- 40- 50- 100- 200- 400 bin TL kredi imkanı! Hemen hızlı kredi alabilir ihtiyaç kredisi ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. 36 aya kadar vade şansı ile taksitlerinizi sıkışmadan ödeyebilirsiniz. Öe yandan Cuhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında esnafa yönelik 60 ay vade + %7,5 faizle kredi müjdesini duyurdu. İşte detaylar!