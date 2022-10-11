Litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artıyor! BENZİN, MOTORİN, LPG'ye zam bir gecede GÜNCELLENECEK! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP...

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,25 dolardan işlem görüyor. Petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son günlerde akaryakıta peş peşe indirimler geliyor. Sonuncusu da bu geceden itibaren uygulanacak. İddiaya göre motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak. İşte BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...