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Haberler Ekonomi Litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artıyor! BENZİN, MOTORİN, LPG'ye zam bir gecede GÜNCELLENECEK! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP...

Litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artıyor! BENZİN, MOTORİN, LPG'ye zam bir gecede GÜNCELLENECEK! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Opet, BP...

Son dakika akaryakıta zam gelecek iddiası milyonlarca sürücüyü araştırmalara itti. Cuma günü 98,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 97,25 dolar olarak kaydedildi. Brent petroldeki yükselişle birlikte benzin, motorin, LPG'de güncel fiyatlar merak edildi. Peki akaryakıta zam var mı? Litre fiyatı 6 günde 4'üncü kez artacak. İşte detaylar!

11.10.2022 09:03 - Son Güncelleme: 11.10.2022 09:03
BENZİN, MOTORİN, LPG’ye zam bir gecede GÜNCELLENECEK! Litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artıyor! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Obpet, BP...

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,25 dolardan işlem görüyor. Petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son günlerde akaryakıta peş peşe indirimler geliyor. Sonuncusu da bu geceden itibaren uygulanacak. İddiaya göre motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak. İşte BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...

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BENZİN, MOTORİN, LPG’ye zam bir gecede GÜNCELLENECEK! Litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artıyor! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Obpet, BP...

BENZİN, MOTORİN, LPG'YE ZAM VAR MI?

5 Ekim Çarşamba günü benzinin litre fiyatına 62 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 10 kuruş zam gelmişti.

BENZİN, MOTORİN, LPG’ye zam bir gecede GÜNCELLENECEK! Litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artıyor! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Obpet, BP...

6 Ekim 2022 Perşembe günü de benzinin litre fiyatına 75 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.

BENZİN, MOTORİN, LPG’ye zam bir gecede GÜNCELLENECEK! Litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artıyor! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Obpet, BP...

Son olarak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 11 Ekim 2022 Salı günü itibariyle motorin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek.

BENZİN, MOTORİN, LPG’ye zam bir gecede GÜNCELLENECEK! Litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artıyor! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: Shell, Obpet, BP...

Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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