Devlet bankalarının güncel kredi faizleri: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası 3 ay ertelemeli Mart ayı kredi paketleri
Anlık nakit gereksinimi olan vatandaşlar için düşük faiz oranları ile birlikte kredi takviyeleri gelecek olduğuna dair sansasyonel açıklamalar yapıldı. Ziraat bankası tarafından gelen son güncel faiz oranları ile birlikte vatandaşlar için bir hayli bankadan uygun faizler gelmeye devam ediyor. Bir yandan da kredileri çekerek 3 aya kadar erteleme fırsatlarının olması ilgi çekiyor. Kamu bankalarından kredi kullanacak olan alıcılar müracaatlarını kredi cinsine göre online ve banka şubelerinden bizzat yapacaklar. Ev kredisi ve vasıta kredisi kullanacak olan alıcılar kredi müracaatlarını Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank şubelerine bizzat yapacaklar.
Kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından çarpıcı açıklamalar geldi. Yaşanan bu zorlu anlarda vatandaşların anlık nakit ihtiyaçları için Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankasından güncel faiz oranları açıklaması geldi. Vatandaşlar için sunulan emeklilik kredisinden çalışan kredisine taşıt kredisinden konut kredisine ya da ihtiyaç kredisine kadar birçok durum dikkatleri çekiyor. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir.