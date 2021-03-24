Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! 2,5 yıl erken emeklilik şansı...

Milyonlarca işçi emeklilik hayali kurarak çalışma hayatını sürdürüyor. Emeklilik tarihini prim ve işe başlama gününün etkilediği gibi, yıpranma payı da değiştirebiliyor. Çalıştığınız iş sınıfı SGK'ya göre yıpranma hakkı olan bir meslek kategorisindeyse erken emekli olmanız mümkün. Sağlık çalışanları ve cezaevi görevlileri gibi meslek dallarıyla yıpranma hakkı eden mesleklerin sayısı son dönemde arttı. İşte detaylar...

24.03.2021 09:14 - Son Güncelleme: 24.03.2021 09:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





