Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! 2,5 yıl erken emeklilik şansı...
Milyonlarca işçi emeklilik hayali kurarak çalışma hayatını sürdürüyor. Emeklilik tarihini prim ve işe başlama gününün etkilediği gibi, yıpranma payı da değiştirebiliyor. Çalıştığınız iş sınıfı SGK'ya göre yıpranma hakkı olan bir meslek kategorisindeyse erken emekli olmanız mümkün. Sağlık çalışanları ve cezaevi görevlileri gibi meslek dallarıyla yıpranma hakkı eden mesleklerin sayısı son dönemde arttı. İşte detaylar...
24.03.2021 09:14
- Son Güncelleme: 24.03.2021 09:14
Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. İlave primler, emeklilikiçin ihtiyaç duyulan primin erkenden tamamlanmasını sağladığı gibi emeklilik yaşını da öne çekiyor.
Fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinen yıpranma hakkından 45 işkolu yararlanıyor. Bu işleri yapanların zorluk derecesine göre mevcut primlerinin üzerine yıllık belli bir prim ekleniyor.
360 YERİNE 540 OLACAK
Yıpranma hakkından kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar, polis, sağlık çalışanları ve milletvekilleri de yararlanıyor.
Posta'da yer alan habere göre örneğin normal şartlarda 360 gün çalışılması gerekirken, cıva üretiminde çalışanlar bir yıl içinde 450 gün çalışmış sayılıyor.
Madenlerde çalışanlar için bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor.