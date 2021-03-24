Mart ayı akıllı telefon fiyatları: Bu modellerde fiyatlar 50'şer 100'er lira aniden indi! Oppo, Samsung, Xiaomi, Vestel...

Mart ayı akıllı telefon fiyatları, yeni cihaz alacakların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Bu ay içerisinde bazı telefon modellerinin fiyatlarında 50 ve 100'er lira düşüş görüldü. Telefonu eskidiği için yeni bir model akıllı telefon almak isteyenler özellikle teknoloji firmalarının e-ticaret siteleri üzerinden güncel fiyat listesini inceliyor. Bu bağlamda en uygun fiyatlı telefon marka ve modelleri çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Telefonlar alacaklar güncel fiyat listesini ve cihazların özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor.