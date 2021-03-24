Mart ayı akıllı telefon fiyatları: Bu modellerde fiyatlar 50'şer 100'er lira aniden indi! Oppo, Samsung, Xiaomi, Vestel...
Telefonu bozulan ya da eskidiği, ağır çalıştığı için yenisini almak isteyenler fiyatlardaki son durumu mercek altına aldı. Bu bağlamda telefon alacaklar internet siteleri üzerinden yapılan karşılaştırmaları incelerken bir yandan da teknoloji sitelerinde yer alan tanıtım videolarını izleyerek bilgi edinmek istiyor. Bazı modellerin fiyatlarında da 50'şer 100'er lira düşüş yaşandı. Bütçesini fazla yormayacak bir cihazı tercih edenler uygun fiyatlı telefon marka ve modellerini araştırıyor. Detaylı bir inceleme yaparak haberimizin içerisinde uygun fiyatlı telefonları listeledik. İşte Oppo, Samsung, Xiaomi, Vestel sıfır telefon fiyat listesi...
Mart ayı akıllı telefon fiyatları, yeni cihaz alacakların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Bu ay içerisinde bazı telefon modellerinin fiyatlarında 50 ve 100'er lira düşüş görüldü. Telefonu eskidiği için yeni bir model akıllı telefon almak isteyenler özellikle teknoloji firmalarının e-ticaret siteleri üzerinden güncel fiyat listesini inceliyor. Bu bağlamda en uygun fiyatlı telefon marka ve modelleri çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Telefonlar alacaklar güncel fiyat listesini ve cihazların özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor.