Devlet anında paranızı hesaba aktarıyor... Sonunda karara bağlandı! PTT ve ATM'den başvuru ile birlikte 1300 TL alınıyor!
PTT ve ATM'den başvuru ile birlikte 1300 TL alınıyor! Devlet anında paranızı hesaba aktarıyor. Devlet tarafından sağlanan dayanaklar arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Mayıs 2015 tarihinden sağlanan bu yardım ödemelerinden yararlanacak olan kişiler için hem uygulanan müracaat koşullarını hemde bu ödemelerin nasıl alınacağını adım adım belirtiyoruz. Devlet tarafından sağlanan anne destekleri çok sayıda alanda ödeniyor. Çocuk parası, küçük yaşta olan çocuklar için bakıcı parası, süt parası, doğum izni ödemesi, bakıcı istihdam desteği ise bu yardımların bir bölümünü oluşturuyor. Türkiye'de Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bayanlara yönelik çok fazla sayıda sosyal destek verilmektedir.
Bilindiği üzere devlet tarafından sağlanan ana desteklerden bir tanesi çocuk parası. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar. Bu ödemelerde esas kural ise çocuğun doğum tarihi olarak belirlenir. Çocuk parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş her çocuk için ödenir. Ödemeler bu tarihten sonra dünyaya gelen her çocuk için değişiyor. Peki bu parayı almak için şartlar neler? Doğum parası nasıl alınır? Yeni doğum yapan annelere 2015 yılında başlatılan bir desteğe göre doğum yardımı yapılıyor. Bu ödemeden nasıl yararlanılır? 1. çocuk, 2. ve 3. çocuklara ödeme ne kadar?
Ödeme Tutarları
* Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk çocuğunu dünyaya getiren annelere 300 TL çocuk parası ödenir.
* Anneler Mayıs 2015 tarihinden sonra ikinci çocuklarını dünyaya getirirlerse bu defa ödeme 400 TL olarak yapılır.
* Eğer anneler 3 veya daha fazla çocuk sahibi olmuş ise ödenen rakam 600 TL oluyor.
Yukarıda yer alan ödeme tablosuyla 3 çocuk sahibi olmuş olan anneler toplamda 1300 TL çocuk parası ödemesi alırlar.