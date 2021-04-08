Devlet anında paranızı hesaba aktarıyor... Sonunda karara bağlandı! PTT ve ATM'den başvuru ile birlikte 1300 TL alınıyor!

Bilindiği üzere devlet tarafından sağlanan ana desteklerden bir tanesi çocuk parası. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar. Bu ödemelerde esas kural ise çocuğun doğum tarihi olarak belirlenir. Çocuk parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş her çocuk için ödenir. Ödemeler bu tarihten sonra dünyaya gelen her çocuk için değişiyor. Peki bu parayı almak için şartlar neler? Doğum parası nasıl alınır? Yeni doğum yapan annelere 2015 yılında başlatılan bir desteğe göre doğum yardımı yapılıyor. Bu ödemeden nasıl yararlanılır? 1. çocuk, 2. ve 3. çocuklara ödeme ne kadar?