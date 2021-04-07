Daha da kolay oluyor! WhatsApp'ta bu zorluk artık bitecek! iOS ve Android cihazlarda aniden aktif edilecek. Günlük hayatımızda iş ya da yakınlarımızla haberleşmek için kullandığımız WhatsApp uygulamaya yeni entegre edeceği bir özellikle gündemde yer aldı. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp Android ve iOS işletim sistemine sahip olan telefonlar arasındaki geçişi kolaylaştıracak. Bilindiği üzere iki farklı işletim sisteminden ötekisine geçen kullanıcılar mesajlarını aktarırken üçüncü parti uygulamaları kullanıyordu. WhatsApp yeni devreye alacağı özellikle bu sorunu tamamen çözecek.