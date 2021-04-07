Daha da kolay oluyor! WhatsApp'ta bu zorluk artık bitecek! iOS ve Android cihazlarda aniden...
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp dönem dönem yeni özellikleri test ederek kullanıcıların işini kolaylaştıracak özellikleri devreye alıyor. Son olarak gizlilik sözleşmesi büyük tepki toplayan ve geri adım atan WhatsApp yeni bir özelliği test etmeye başladı. Sızdırılan bu özellik Android ve iOS işletim sistemindeki bir geçişi içeriyor. Bilindiği üzere iki işletim sistemi arasında geçiş yapanlar aktarım konusunda çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalıyordu. Yapılan yeni güncellemeyle Facebook bünyesinde WhatsApp bu sorunun önüne geçmeyi hedefliyor.
Daha da kolay oluyor! WhatsApp'ta bu zorluk artık bitecek! iOS ve Android cihazlarda aniden aktif edilecek. Günlük hayatımızda iş ya da yakınlarımızla haberleşmek için kullandığımız WhatsApp uygulamaya yeni entegre edeceği bir özellikle gündemde yer aldı. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp Android ve iOS işletim sistemine sahip olan telefonlar arasındaki geçişi kolaylaştıracak. Bilindiği üzere iki farklı işletim sisteminden ötekisine geçen kullanıcılar mesajlarını aktarırken üçüncü parti uygulamaları kullanıyordu. WhatsApp yeni devreye alacağı özellikle bu sorunu tamamen çözecek.