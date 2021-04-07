Çok cazip ikinci ödeme fırsatı doğuyor! Katılan 26 günde direkt alabilecek! İşte başvuru koşulları...

İşsizlik maaşı ödemesinin yanında bir ek ödeme daha alınabiliyor. Bilindiği üzere Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanların ve iş verenlerin etkilenmemesi adına devlet tarafından pek çok destek devreye alındı. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da sürüyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL veriliyor. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 ay süreyle verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına ayda toplamda 26 gün katılarak ikinci bir maaş alabilir. Başvuruya dair bilinmesi gereken tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

07.04.2021 11:24 - Son Güncelleme: 07.04.2021 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





