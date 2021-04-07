Çok cazip ikinci ödeme fırsatı doğuyor! Katılan 26 günde direkt alabilecek! İşte başvuru koşulları...
İşsizlik maaşı ödemesinin yanında bir ek ödeme daha alınabiliyor. Bilindiği üzere Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanların ve iş verenlerin etkilenmemesi adına devlet tarafından pek çok destek devreye alındı. Aynı zamanda işsiz kalan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşı ödemeleri de başvuruları da sürüyor. İşsiz kalan vatandaşlara aylık en düşük 1.431 lira, en yüksek 2.862 TL veriliyor. İŞKUR'dan çift maaş alabilmek mümkün. 10 ay süreyle verilen işsizlik maaşını yanında vatandaşlar meslek kurslarına ayda toplamda 26 gün katılarak ikinci bir maaş alabilir. Başvuruya dair bilinmesi gereken tüm detayları yazımızda sizler için derledik.
İşsizlik maaşı ödemesinin yanında bir maaş daha alma imkanı var. Devlet tarafından işinden kendi rızası dışında ayrılan vatandaşlara işsizlik maaşı ödeniyor. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların ekonomik anlamda etkilenmemesi için pek çok ödenek verilmeye başlandı. İş akdi sona eren vatandaşlar prim şartlarını tamamlamasıyla birlikte aldıkları maaşa göre 10 aya kadar işsizlik maaşı ödemesinden faydalanabiliyor. Ayrıca İŞKUR tarafından meslek kurslarına katılan kişilere de ödeme yapılıyor. Bu sayede meslek kursuna katılanlar günlük ödemelerle birlikte çift maaş alma hakkına sahip olabilmekte.