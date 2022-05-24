Detaylar netleşti! ÖTV ödemeden araç sahibi olabilirsiniz! Devletin uyguladığı ÖTV indirimi sayesinde...

Devlet, engelli vatandaşlar için geliştirmiş olduğu ayrıcalık hizmetlerden birini araç satın alma sürecinde devreye sokmaktadır. Açıklanan devlet kararına göre belirli bir oranın üzerinde engel sahibi olan vatandaşlara ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti hakkı ile araç sahibi olma imkânı tanınmaktadır.