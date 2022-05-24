Detaylar netleşti! ÖTV ödemeden araç sahibi olabilirsiniz! Devletin uyguladığı ÖTV indirimi sayesinde...
Yeni dönemde kendi aracının sahibi olmak isteyen engelli vatandaşlar, devlet tarafından kendilerine verilmiş olan haklardan ÖTV'siz araç satın alma hakkını araştırmaya başladılar. Yetkili kurumlar, ilgili hakka ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunarak, ÖTV indiriminden kimlerin yaralanabileceğini, ÖTV indirimi ile hangi araçlara sahip olunabileceğini bildirdiler.
Devlet, engelli vatandaşlar için geliştirmiş olduğu ayrıcalık hizmetlerden birini araç satın alma sürecinde devreye sokmaktadır. Açıklanan devlet kararına göre belirli bir oranın üzerinde engel sahibi olan vatandaşlara ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti hakkı ile araç sahibi olma imkânı tanınmaktadır.
Yapılan açıklamalara göre engel durumu yüzde 40- yüzde 89 aralığında olan vatandaşlara, araç satın almak istemeleri durumunda ÖTV indirimi hakkı tanınmaktadır.
Söz konusu indirim oranı hesaplandığında ortaya çıkan ÖTV ödeme zorunluluğu, yüzde 26,3'tür. Eğer engel oranı yüzde 90'ın üzerinde ise ilgili gruplarda yer alan vatandaşlar, araç satın aldıkları esnada ÖTV muafiyeti hakkına sahip olurlar. Bu durumda yalnızca aracın fiyatı ödenir, ek olarak bir vergi ödemesi alınmaz.