Bir ziyaretinize 100 bin TL'lik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz! Maliyetleri artanlara kamu bankasından büyük destek
Halk Bankası yalnızca eczacılık mesleğini icra eden vatandaşlar için özel olarak geliştirmiş olduğu kredi kampanyasını kamuoyuna duyurdu.
25.05.2022 08:39 - Son Güncelleme: 25.05.2022 08:39
Yeni dönemde çeşitli ekonomik problemler ve tedarik problemleri sebebi ile maliyetleri artan eczacılara kamu bankası Halkbank'tan destek gecikmedi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre ilgili şartları sağlayan tüm eczacı vatandaşlara, nakit hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi. İşte Halkbank'ın eczacı kredisine ilişkin ayrıntılar