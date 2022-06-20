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Haberler Ekonomi Formüller 5363 ya da 5986 TL diyor: Asgari ücrete zam geliyor! İşte kalem kalem yeni ödemeler

Formüller 5363 ya da 5986 TL diyor: Asgari ücrete zam geliyor! İşte kalem kalem yeni ödemeler

Milyonların gözü asgari ücrete ara zam kararında. Enflasyona endeksli formüller 5 bin 363 ya da 5 bin 986 lira seviyelerini gösterirken, prim destekli alternatifler de konuşuluyor. Yeni maaş sadece asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek.

Çığıl Ön Yener
20.06.2022 06:58 - Son Güncelleme: 20.06.2022 06:58
Formüller 5363 ya da 5986 TL diyor: Asgari ücrete zam geliyor! İşte kalem kalem yeni ödemeler

Çalışanların ve işverenlerin gözü asgari ücrete ara zam için verilecek karara çevrildi.

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Formüller 5363 ya da 5986 TL diyor: Asgari ücrete zam geliyor! İşte kalem kalem yeni ödemeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçi ve işveren temsilcileriyle gerçekleştireceği toplantı merakla beklenirken, yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek.

Formüller 5363 ya da 5986 TL diyor: Asgari ücrete zam geliyor! İşte kalem kalem yeni ödemeler

Asgari ücrete artışta özellikle enflasyonun yansıtılması üzerinde duruluyor.

Formüller 5363 ya da 5986 TL diyor: Asgari ücrete zam geliyor! İşte kalem kalem yeni ödemeler

Bu açıdan 6 aylık enflasyon oranının ya da yıllık enflasyon farkının yansıtılması söz konusu olabilecek.

Formüller 5363 ya da 5986 TL diyor: Asgari ücrete zam geliyor! İşte kalem kalem yeni ödemeler

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti.

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