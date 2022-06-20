Formüller 5363 ya da 5986 TL diyor: Asgari ücrete zam geliyor! İşte kalem kalem yeni ödemeler
Milyonların gözü asgari ücrete ara zam kararında. Enflasyona endeksli formüller 5 bin 363 ya da 5 bin 986 lira seviyelerini gösterirken, prim destekli alternatifler de konuşuluyor. Yeni maaş sadece asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek.
20.06.2022 06:58 - Son Güncelleme: 20.06.2022 06:58
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçi ve işveren temsilcileriyle gerçekleştireceği toplantı merakla beklenirken, yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek.