Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Dert tasa kalmayacak! Biraz önce belli oldu! Maaş hesabına ek 5.000 TL yatacak! Anında ATM'den çekiliyor!

Dert tasa kalmayacak! Biraz önce belli oldu! Maaş hesabına ek 5.000 TL yatacak! Anında ATM'den çekiliyor!

2022 yılında emeklinin artan nakit ihtiyacı için birçok destek ödemesi yapılmaya başladı. Devlet bankalarından gelen destekler arasında ise bir yenisi daha eklendi. Vatandaşların artan nakit ihtiyacına çözümler sunan Halkbank, ayrıcalıklı faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile tüm maaş müşterisi emeklilerin hesaplarına para gönderecek. Daha yüksek miktarda nakit ihtiyacı olan emekliler ise Halkbank'ın emeklilere özel diğer ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanabiliyor. Peki, emekliye en uygun kredi hangisi? İşte emeklilerin cebini rahatlatacak o kredi fırsatı

takvim.com.tr
12.03.2022 09:12 - Son Güncelleme: 12.03.2022 09:12
Dert tasa kalmayacak! Biraz önce belli oldu! Maaş hesabına ek 5.000 TL yatacak! Anında ATM’den çekiliyor!

Emekli maaşını Halkbank'tan alanlar veya almayı taahhüt edenler 5.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. Anında düşük miktarda nakit para ihtiyaçlarını karşılayan Halkbank, ayrıca 36 aya kadar vade imkanı ile rahat bir ödeme imkanı da sunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dert tasa kalmayacak! Biraz önce belli oldu! Maaş hesabına ek 5.000 TL yatacak! Anında ATM’den çekiliyor!

👉Halkbank Emekli Mini Kredisi

Halkbank Emekli Mini Kredi ile acil nakit sıkıntısı çeken vatandaşların 5.000 TL'ye kadar nakit para hesaplarına gönderilecek. Krediden yararlanmak için emekli maaşını Halkbank'tan almak veya maaşını Halkbank'a aktarmayı taahhüt etmek yeterli olacak.

Dert tasa kalmayacak! Biraz önce belli oldu! Maaş hesabına ek 5.000 TL yatacak! Anında ATM’den çekiliyor!

%1,58'den başlayan faiz oranları ile emeklilerin Halkbank kredisinden en avantajlı oranlarla yararlanması sağlanacak. 36 ay vade imkanı ile yararlanabileceğiniz kredi kapsamında geri ödeme planlarının da emeklinin bütçesine göre ayarlanması sağlanacak. Acil nakit ihtiyaçları kredi kullanacak emeklilerin ayda 192 TL taksit ödeyerek kredilerini rahatça kapatmaları da sağlanıyor.

Dert tasa kalmayacak! Biraz önce belli oldu! Maaş hesabına ek 5.000 TL yatacak! Anında ATM’den çekiliyor!

👉Halkbank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi

Emeklinin tüm nakit ihtiyaçlarını rahatça karşılamaları için destek veren Halkbank, Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi desteğini açıkladı. 36 ay vadeli kredi ile 100.000 TL'ye kadar emekli maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını bankadan almayı taahhüt edenler yararlanabilecekler.

Dert tasa kalmayacak! Biraz önce belli oldu! Maaş hesabına ek 5.000 TL yatacak! Anında ATM’den çekiliyor!

Bütçelerine uygun geri ödeme oranları ve avantajlı oranları ile emeklinin 2022 yılında da artan nakit ihtiyaçlarının karşılaması hedefleniyor.

SON DAKİKA