Dert tasa kalmayacak! Biraz önce belli oldu! Maaş hesabına ek 5.000 TL yatacak! Anında ATM’den çekiliyor!

Emekli maaşını Halkbank'tan alanlar veya almayı taahhüt edenler 5.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. Anında düşük miktarda nakit para ihtiyaçlarını karşılayan Halkbank, ayrıca 36 aya kadar vade imkanı ile rahat bir ödeme imkanı da sunuyor.