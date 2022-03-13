Faiz okkalı vurgun yedi! 10.000 TL birikim için kaç para faiz alırım? Faizin köpüğü söndü, 32 günlük mevduat faiz oranları çakıldı

32 günlük vadeli mevduat hesaplarında bankaların yarışı kişilerin cebini doldurmasını sağlıyor. Yüksek hoş geldin faiz oranları ile yeni müşteri kazanma isteyen bankalar rekabetin dozunu bu kez adeta aştılar. Yüzde 20,5'e varan bitmeyen yüksek hoş geldin faiz oranları yardımıyla vatandaşlar TL birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında en iyi oranlar ile değerlendirebiliyor. Mevduat birikimlerine en yüksek faiz getirisini alabilmek isteyenler ise bu bankaları tercih etmeye başladı.