Basına sızdırıldı, EYT çıkınca anında emekli olacaklar açıklandı! EYT'de son durum: Çalışma Bakanlığı'nın sır gibi sakladığı EYT dosyası!
Yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği EYT çalışmalarında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yeni çözüm önerilerinin gündeme gelmesinin ardından özellikle kısmi kesintili emeklilik ve süre tamamlaması konuları araştırılmaya başladı. Öte yandan bakanlığın öncelik verdiği çalışma olan 3600 ek gösterge konusunda da 16 Mart tarihi merakla bekleniyor. Peki EYT'de hangi formüller uygulanacak? Kısmi kesintili emeklilik ve süre tamamlaması nedir? İşte tüm detaylar
13.03.2022 11:47 - Son Güncelleme: 13.03.2022 11:48
👉 Kısmi Emeklilik Formülü Dikkat Çekiyor!
Kısmi emeklilik formülü gündemde en sık yer verilen yöntemler arasında yer alıyor. Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması ile emeklilik formülünde birçok detay dikkat çekiyor. Kısmi emeklilik formülünde temelde 3600 gününü dolduran kadın çalışanlar için 50 yaşında, erkek sigortalılarda ise 55 yaşında emeklilik hakkının elde edilmesi sağlanması hedefleniyor.
👉 Prim Tamamlamada 1999 Tarihi Öne Çıkıyor!
EYT konusunda çözüm önerileri arasında öne çıkan bir diğer detay ise prim tamamlama formülü oldu. Ancak bu formülde dikkate alınacak temel unsur 1999 yılından önce işe girenlerin ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 – 5975 prim günü üzerinden hesaplama işlemlerinin yapılması yönünde.