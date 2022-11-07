Dernekler, vakıflar ve iş adamları kesenin ağzını açtı! Öğrenciye, çocuğu olana, işsize PARA YAĞACAK! İşte başvuru yapabileceğiniz maddi yardımlar...

Devlet tarafından yapılan maddi yardımların yanı sıra iş adamları tarafından yapılan birçok yardım da ihtiyacı olanlara veriliyor. Bu nedenle sizler için destek ödemesi yapan kurum ver kuruluşları derledik. İşte para yardımı yapan dernekler, vakıflar ve iş insanları...