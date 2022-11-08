Ocak'ta 1-2-3 çocuklu çalışana kallavi ZAM! 2023 BRÜT ve NET asgari ücret hesabı AÇIKLANDI! %80'lik zam + 8.250 TL MAAŞ!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayında asgari ücret zammına ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Bizdeki tabii ki çok yüksek bir seviyede bunu görüyoruz. Ama özellikle son dönemlerde geçtiğimiz yıl içerisinde iki kez asgari ücrete iyileştirme yapıldı. İnşallah bu yıl sonu yani daha doğrusu önümüzdeki yıl başı itibariyle asgari ücrette yine çok yüksek bir, vatandaşımızı memnun edecek, çok titiz çalışmalar sonucu vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir asgari ücret belirlemesi olacak.

İşçi ve memur emeklilerinin de aynı şekilde maaşlarında iyileşmeler ortaya çıkacak. Yani fiyatlar yukarıya çıkmışken bu fiyat artışlarının karşısında vatandaşın ezilmemesi için ilave desteklerin artırıldığını görüyoruz.''