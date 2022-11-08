Halı, tava, tekstil, elektrikli... BİM AKTÜEL KATALOĞU LİSTESİ 8 KASIM SALI 2022!

8-11 Kasım 2022 BİM aktüel kataloğu açıklandı. Bu hafta BİM marketlerinde indirime giren ürünler belli oldu. Kış için Petek Üstü Isı Yönlendirici 99 TL, Starcom Dekoratif Ledli Şömine 249 TL'den satılıyor. Ayrıca Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 8.999 TL'ye, Çocuk Bisikleti 799 TL'ye, Bahariye Halı Şönil Kabartma Halı 1,5x2,8m 599 TL'ye, Kadın Kışlık Terlikler 37,50 TL'ye, Bonera Kapaklı Balık Tavası 32 cm 129 TL'ye, Nakış Kasnağı Seti 2'li 39,50 TL'ye düştü. İşte BİM AKTÜEL KATALOĞU LİSTESİ 8 KASIM SALI 2022