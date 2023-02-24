DEPREMZEDE KİRA YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? BAŞVURU EKRANI E-DEVLET! Depremzede kira yardımı ne kadar, kimlere verilecek?

AFAD'DAN AÇIKLAMA!

Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:

"Deprem bölgesinde konutu @csbgovtr tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları @ekapi üzerinden başlamıştır.

Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir."