EYT’liler tazminata dikkat! Çalışanlar nelere dikkat etmeli? Eksik ödeme yapılıp yapılmadığı nasıl anlaşılır? İşten çıkış yapılması şart mı?
EYT'liler yasanın çıkmasıyla emekli maaşını alırken, işyerinde 1 yılı doldurmuş olan SSK'lılara kıdem tazminatı ödenecek. Peki tazminat için nelere dikkat edilmeli? Aynı işyerinde devam edecekler için hangi yollar bulunuyor? Nasıl hesaplama yapılacak? Ödemelerden kesinti olacak mı? Maaşa göre, kim, ne kadar tazminat alabilecek? İşte detayları...
24.02.2023 06:56 - Son Güncelleme: 24.02.2023 06:56
EYT'lilerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açan düzenleme artık gün sayıyor. Düzenlemenin 28 Şubat'ta TBMM Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak düzenlemeyle ilk etapta 2.2 milyon kişiye emeklilik yolu açılacak. Şartları sağlayan EYT'liler Mart ayında emeklilik başvurusunu yaparken, halen çalışanların kıdem tazminatı hakkı olacak.
Bu 1 yıllık sürenin hesabında aynı işverene bağlı farklı iş yerlerinde çalışılan süreler birlikte değerlendiriliyor. 1 yılın altında çalışması olanlar kıdem tazminatı alamıyor.