Tarım Kredi 24-28 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ! 4 çeşit bez 89.90! Kooperatif marketleri indirimi başlattı o ürünlerde fiyatlar şak diye düştü!
Kooperatif marketleri müjdeyi verdi. Bugünden itibaren indirimler başladı. 39 üründe fiyatların düştüğü duyuruldu. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin beklenen indirim günleri başlarken, hangi ürünlerde fiyatların düştüğü merak ediliyor. Fiyatları görenlerin akın ettiği zincir marketleri bu haftaya özel çay, pirinç, yağ v.b ürünlerde indirim kampanyası başlattı. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde daha hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi 24-28 Şubat 2023 fiyat listesinin tümü.
25.02.2023 13:35 - Son Güncelleme: 25.02.2023 13:35
24-28 Şubat 2023 Tarım Kredi Kooperatif marketleri'nin indirimleri belli oldu. Kataloğu incemek isteyen vatandaşlar buraya! Tarım Kredi zincir marketleri bu haftanın güncel kataloğunu yayımladı. Kataloğa göre onlarca üründe dev indirim yapıldı. 4 çeşit çocuk bezi 89.90'a düştü. Diğer indirimli ürünler arasında da kuru fasülya, makarna çeşitleri, çay, salça, şeker, pirinç, zeytinyağı yer alıyor. İşte 24-28 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimleri...