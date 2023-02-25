Tarım Kredi 24-28 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ! 4 çeşit bez 89.90! Kooperatif marketleri indirimi başlattı o ürünlerde fiyatlar şak diye düştü!

24-28 Şubat 2023 Tarım Kredi Kooperatif marketleri'nin indirimleri belli oldu. Kataloğu incemek isteyen vatandaşlar buraya! Tarım Kredi zincir marketleri bu haftanın güncel kataloğunu yayımladı. Kataloğa göre onlarca üründe dev indirim yapıldı. 4 çeşit çocuk bezi 89.90'a düştü. Diğer indirimli ürünler arasında da kuru fasülya, makarna çeşitleri, çay, salça, şeker, pirinç, zeytinyağı yer alıyor. İşte 24-28 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimleri...