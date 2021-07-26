Deprem üzerine deprem var! Vadeli mevduat faiz oranları fırladı! 26 Temmuz 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları...

Son dakika faiz depremi: Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar amacıyla yayılan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar amacıyla 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir süratle yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları değişik yatırım kanallarını incelemesine namacıyla oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Temmuz 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.