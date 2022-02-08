Dar gelirliye ev hediyesini TOKİ, KİPTAŞ, Emlak Konut veriyor! 2022 Şubat ayı ucuz konut projeleri açıklandı: 157.000 TL'ye 2+1 daire...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), KİPTAŞ ve Emlak Konut tarafından yapılan indirimler ve kampanyalarla kredisiz, uygun taksitlerle ev sahibi olabiliyorsunuz. TOKİ şu anda aralarında İstanbul, Afyon, Bursa, İzmir, Konya'nın bulunduğu 62 şehirde projelerini sürdürüyor. Bakan Kurum, "Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" diye duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri arasında yer alan KİPTAŞ ise 9 projesiyle uygun fiyatlı konut satışı yapıyor. Örneğin, KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler Projesinde ortalama satışa esas brüt alanları 88 m2 olan 210 adet 2+1 kapalı mutfak daire, 79 m2 olan 40 adet 2+1 açık mutfak daire, 104 m2 olan 71 adet 3+1 kapalı mutfak daire olmak üzere toplam 321 konut, 21 ticari birim ve 1 adet kreş bulunuyor. Öte yandan Emlak Konut'ta kendi himayesinde yer alan projeler için banka kredisiz, taksitle, senetle ev satışı yapıyor. İşte ev sahibi olmak isteyenlere 2022 ucuz konut projeleri!
Piyasada artışa geçen konut fiyatları sebebiyle ev sahibi olmak isteyenlere devlet tarafından ucuz fırsatlar vatandaşa ilaç gibi geliyor. Evi olmayan, ev sahibi olmak isteyenlere özel olarak hazırlanan projelerle ev sahibi olmak isteyenler için TOKİ ve KİPTAŞ devreye girerken konut yatırımı yapmak isteyen kişiler için ise Emlak Konut projeleri tercih ediliyor. Ucuza ev olmak isteyen kişiler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), KİPTAŞ ve Emlak Konut tarafından yapılan indirimler ve kampanyalarla kredisiz, uygun taksitlerle ev sahibi olabiliyorsunuz. İşte ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ- KİPTAŞ- Emlak Konut 2022 ucuz konut projeleri!
TOKİ KAMPANYALARI!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.
Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.