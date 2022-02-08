Dar gelirliye ev hediyesini TOKİ, KİPTAŞ, Emlak Konut veriyor! 2022 Şubat ayı ucuz konut projeleri açıklandı: 157.000 TL’ye 2+1 daire...

Piyasada artışa geçen konut fiyatları sebebiyle ev sahibi olmak isteyenlere devlet tarafından ucuz fırsatlar vatandaşa ilaç gibi geliyor. Evi olmayan, ev sahibi olmak isteyenlere özel olarak hazırlanan projelerle ev sahibi olmak isteyenler için TOKİ ve KİPTAŞ devreye girerken konut yatırımı yapmak isteyen kişiler için ise Emlak Konut projeleri tercih ediliyor. Ucuza ev olmak isteyen kişiler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), KİPTAŞ ve Emlak Konut tarafından yapılan indirimler ve kampanyalarla kredisiz, uygun taksitlerle ev sahibi olabiliyorsunuz. İşte ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ- KİPTAŞ- Emlak Konut 2022 ucuz konut projeleri!