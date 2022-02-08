Emekli olduktan sonra çalışandan ne kadar Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesilir? Ödenmeyen SGDP’nin gecikme cezası var mı?
Milyonlarca kişi emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam etmeyi tercih ediyor. Emekli olduğu halde çalışan kişilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi kesiliyor. Konuyla ilgili SGK'ya birçok soru yöneltiliyor. Bunlardan ikisi ise "Süresinde ödenmeyen sosyal güvenlik destek primi borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı var mıdır? Emekli olduktan sonra tekrar çalışırsam SGDP Kesintisi Nasıl Olur?" oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen iki soruyu yanıtladı.
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ NEDİR?
Sosyal güvenlik destek primi belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi nam ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan primdir.
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR KİMLERDİR?
SGDP, emeklilik ile ilgili şartları yerine getirerek kendilerine yaşlılık/emeklilik aylığı bağlanan kişilerin aylıklarının kesilmeden tekrar hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi adına çalışmaları halinde de doğrudan kendilerinden alınan primdir.
SGDP PRİMİNİ KİM ÖDER, SGDP PRİM ORANI NEDİR?
Sigortalıların emeklilik sonrası çalışmaları, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında değerlendirilmektedir. Emeklilik sonrası belirtilen şartlarla çalışmaya başlayan sigortalıların prime esas kazançları üstünden, Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi yapılmaktadır.
1-Sosyal güvenlik destek primi ödemeleri işveren tarafından yapılıyor. Dolayısıyla bunlar diğer SGK primleri gibi kuruma zamanında ödenmesi gereken primler.