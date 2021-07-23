Dacia sıfır araba için açıklandı: 2022 yılı Ocak ayına kadar hiç ödeme yapılmayacak! Renault, Peugeot, Kia, Opel, Ford, Fiat araba kampanyaları...

Dacia 31 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli kampanyasını duyurdu. Araba satın almayı düşünenler için kampanya düzenleyen şirket, 2022 yılı Ocak ayına kadar ertelenen kredi taksiti ödemesi fırsatı sağlıyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL, Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400 TL'lik fiyatlarla sahiplerini bekliyor. İlgili kampanya Dacia Finans'tan Maxxi Koruma, Maxxi Warranty (+1 yıl Uzatılmış Garanti), Maxxi Bakım Plus (İlk Periyodik Bakım) ve Dacia Kasko alımıyla birlikte geçerlidir.