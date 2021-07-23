Dacia sıfır araba için açıklandı: 2022 yılı Ocak ayına kadar hiç ödeme yapılmayacak! Renault, Peugeot, Kia, Opel, Ford, Fiat araba kampanyaları...
Peş peşe otomobil kampanyaları açıklandı. Markaların yapmış olduğu indirimler vatandaşları mest etti. Dacia yaptığı yazılı açıklama ile 31 Temmuz tarihine kadar geçerli sıfır vasıta kampanyasını duyurdu. Yapılan bildirime göre, müşterilere 2022 senesi Ocak Ayı ayına kadar ertelenen kredi taksiti ödeme fırsatı sağlanacak. Hem de Dacia satın alanlar 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indiriminden faydalanabilecekler. Kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model senesi Dacia modellerinde geçerli olacak. Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı araçlardan Duster Comfort ECO- G 100 bg 4x2 versiyonu, 193 bin 400 TL'den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşuyor.
Dacia 31 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli kampanyasını duyurdu. Araba satın almayı düşünenler için kampanya düzenleyen şirket, 2022 yılı Ocak ayına kadar ertelenen kredi taksiti ödemesi fırsatı sağlıyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL, Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400 TL'lik fiyatlarla sahiplerini bekliyor. İlgili kampanya Dacia Finans'tan Maxxi Koruma, Maxxi Warranty (+1 yıl Uzatılmış Garanti), Maxxi Bakım Plus (İlk Periyodik Bakım) ve Dacia Kasko alımıyla birlikte geçerlidir.
Kampanya detayları
İlgili kampanya Dacia Finans'tan Maxxi Koruma, Maxxi Warranty (+1 yıl Uzatılmış Garanti), Maxxi Bakım Plus (İlk Periyodik Bakım) ve Dacia Kasko alımıyla birlikte geçerlidir.
Bu ürünlerden herhangi birinin alınmaması ya da alındıktan sonra iptali durumunda yakıt puanı hediye edilmez. TOTAL'den hediye edilen yakıt puanları, 6 ay boyunca her ay 250 TL olmak üzere toplamda 1.500 TL olacaktır.
Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları belirtilen ürünler ile birlikte geçerlidir. Aksi durumda anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir.
Duster'ın ortalama CO2 salımı 107-137(g/km); yakıt tüketimi 4-7,3(l/km) aralığındadır. Yeni Sandero Stepway'in ortalama CO2 salımı 105 – 119(g/km); yakıt tüketimi 4,9 – 6,7 (l/km) aralığındadır. Dokker Combi'nin ortalama CO2 salımı 112 – 165(g/km); yakıt tüketimi 4,3 – 8,6 (l/km) aralığındadır. Dokker Van'ın ortalama CO2 salımı 111 – 159(g/km); yakıt tüketimi 4,2 – 8,4 (l/km) aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir.