İŞKUR başvuru şartları ve detayları - İŞKUR’dan vatandaşlara 3 farklı 2 bin 840 TL maaş desteği müjdesi!
İŞKUR doğrultusunda verdiği 3 değişik maaş takviyeleri bulunuyor. Her tür amacıyla değişik ücret ödemeleri yapılıyor. Üst limit olarak 2 bin 840 TL destek verilecektir. İşsiz kalan vatandalar nasıl ne hangi şartlarda ödeme alabilecek. Herhangi bir iş yerinde, bir hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalı çalışanlar, sandıklara bağlı sigortalılar, çalışma vizesiyle çalışan yabancılar işsizlik sigortasından yararlanabilir. Bütün bunların yani sıra işsizlik maaşı almak amacıyla aranan birtakım şartlar mevcuttur. Bunların başında iş akdinin işveren doğrultusundan tek doğrultulu olarak fesih edilmesi yani işten çıkarılması hali gelmektedir.
İŞKUR müracaat şartları ve detaylar İŞKUR doğrultusundan vatandaşlar müjde üzerine müjde gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 3 değişik maaş verilecek. Detayları anlatalım... Vatandaşlara 3 değişik 2 bin 840 TL maaş desteği İŞKUR'dan yapılacak. Bu ücret desteklerinden kimler hangi şartlarda müracaat yapabilecek. İşsizlik maaşı almaya hak kazanacak şekilde çalıştığı iş yerinden ayrılan kişilere, belirli bir vakitte yaşamını idame ettirebilmesi ve temel greksinimlerini karşılayabilmesi amacıyla devlet doğrultusundan verilir ve verdiği bu işsizlik maaşı asgari ücret tutarıyla belirlenir. İşsizlik maaşı miktarı amacıyla, sigortalı çalışanın son 4 aylık prime temel kazançları öneme alınır
İşsizlik Maaşı Alabilmenin Şartları: 4447 sayılı kanunda hüküm altına alınarak hukuken korunan ve kendi isteği dışında işsiz kalan vatandaşların mağduriyet yaşamamalarını amaçlayan işsizlik ödeneğinin genel olarak bilinen şartları şu şekilde belirlenmiştir. Kendi istek ve kusuru olmaksızın işsiz kalmak.
Hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki son 120 gün hizmet sözleşmesine tabi olmak. Hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son üç sene içinde en az 600 günlük işsizlik sigortası primi ödemiş olmak. Hizmet sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine bizzat veya elektronik ortamda başvurmak.
İşsizlik Maaşına Başvuru Süreci: Hizmet sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor. Başvuru, İŞKUR'a bizzat giderek veya elektronik ortamda İŞKUR internet adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvuru yapılmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor. İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin çalışabilecek durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılıyor veya güncelleniyor. Bu sayede sigortalı işsizlerin danışmanlık, iş bulunması ve meslek edindirme hizmetlerini alması sağlanıyor.
İşsizlik Maaşına Hak Kazananlara Sağlanan Hizmetler: İşsizlik Ödeneği. Genel Sağlık Sigortası Primleri. Yeni bir iş bulma. Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi veriliyor. İşsizlik Maaşının Süresi: Hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son 3 yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası prim ödemelerini yapmış olan sigortalı işsizlere 180 gün. 900 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası prim ödemelerini yapmış olan sigortalı işsizlere 240 gün. 1080 gün sigortalı olarak çalışarak işsizlik sigortası prim ödemelerini yapmış olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik maaşı ödeniyor.