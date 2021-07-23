İŞKUR başvuru şartları ve detayları - İŞKUR’dan vatandaşlara 3 farklı 2 bin 840 TL maaş desteği müjdesi!

İŞKUR müracaat şartları ve detaylar İŞKUR doğrultusundan vatandaşlar müjde üzerine müjde gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 3 değişik maaş verilecek. Detayları anlatalım... Vatandaşlara 3 değişik 2 bin 840 TL maaş desteği İŞKUR'dan yapılacak. Bu ücret desteklerinden kimler hangi şartlarda müracaat yapabilecek. İşsizlik maaşı almaya hak kazanacak şekilde çalıştığı iş yerinden ayrılan kişilere, belirli bir vakitte yaşamını idame ettirebilmesi ve temel greksinimlerini karşılayabilmesi amacıyla devlet doğrultusundan verilir ve verdiği bu işsizlik maaşı asgari ücret tutarıyla belirlenir. İşsizlik maaşı miktarı amacıyla, sigortalı çalışanın son 4 aylık prime temel kazançları öneme alınır