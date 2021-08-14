Fitili hızlıca ateşlendi tüm dengeler alt üst! Altın fiyatları rampadan aşağı sürükleniyor! Tam bitti dendiği an...
Binlerce kişi tarafından 'yastık altı yatırımı' olarak tarif edilen altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara çevrildi. Son gelişmeler ışığında analistler ve uzmanlar, fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda görüşlerini aktardı. Bu yorumlar, altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından heyecanla okunuyor. Ayrıca fiyatlarda yaşanan dikkat çekici hareketlilik nedeniyle binlerce kişi kuyumcuya akın etti. Dün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.223,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,00 yükselişle 486,00 liradan işlem gördü.
Fitili hızlıca ateşlendi tüm dengeler alt üst! Altın fiyatları rampadan aşağı sürükleniyor! Tam bitti dendiği an... İki üç aylık periyotta düşüşlü ve inişli seyriyle yatırımcısını şaşırtmaya devam eden altın fiyatlarının ne yöne gideceği merak uyandırıyor. Uzmanlar isimler fiyatların gelecek günlerde nasıl olacağını yatırımcılar için yorumladı. Fiyatların son haftalarda baş döndürmesinin ardından uzmanlar tarafından yapılan yorumlar büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından takip edilmeye başlandı. Uzman isimler altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirerek fiyatların gidişatı hakkında analizler yapıyor. Temmuz ayında peş peşe düşüş yaşayan altın fiyatlarının gelecek haftalarda ne yöne gideceği merak konusu oluyor.
Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha kuvvetli gelmesi FED'in varlık alım programını beklenenden daha erken azaltmaya başlayacağına dair endişeler altında sert düşüşe neden oldu.