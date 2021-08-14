Fitili hızlıca ateşlendi tüm dengeler alt üst! Altın fiyatları rampadan aşağı sürükleniyor! Tam bitti dendiği an... İki üç aylık periyotta düşüşlü ve inişli seyriyle yatırımcısını şaşırtmaya devam eden altın fiyatlarının ne yöne gideceği merak uyandırıyor. Uzmanlar isimler fiyatların gelecek günlerde nasıl olacağını yatırımcılar için yorumladı. Fiyatların son haftalarda baş döndürmesinin ardından uzmanlar tarafından yapılan yorumlar büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından takip edilmeye başlandı. Uzman isimler altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirerek fiyatların gidişatı hakkında analizler yapıyor. Temmuz ayında peş peşe düşüş yaşayan altın fiyatlarının gelecek haftalarda ne yöne gideceği merak konusu oluyor.