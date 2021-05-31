Dacia, Fiat, Hyundai, Jeep, Kia, Mitsubishi, Opel, Peugeot... Sıfır otomobilde son dakika muhteşem kampanya! 50.000 TL indirim müjdesi!
50.000 TL indirim müjdesi gelince vatandaş sıraya girdi. Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki tesirleri devam ediyor. İkinci el arabaların maliyetlerinin pandemi sürecinde ikiye katlayarak çoğalmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır kilometre taşıtlara yönelmek zorunda kaldı. Bu süreçte bazı otomotiv firmaları uygun kampanyalar yaparak, piyasanın hareketlenmesini sağlıyor. Fakat Mayıs ayının sona ermesiyle beraber bu kampanyalar da sona erebilir. İşte en uygun sıfır araba kampanyaları... Ayrıca ülkemizde satış rakamlarıyla dikkat çeken Renault, Mayıs ayı kampanyasını duyurdu. Şirket, Megane, Clio, Kadjar ve Zoe modellerinde fırsatlar sunuyor.
EN UYGUN SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI
Fiat Professional, Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajını sürdürüyor.Faizlerin sıfırlandığı kampanyada, Tofaş'ta üretilen Fiat Doblo, Fiat Fiorino ve Fiat Pratico'larda 50 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanılabiliyor. Fiat Fiorino ise ay sonuna dek 119 bin 900 TL'lik fiyatla satışa sunuluyor.
Jeep
Jeep, Mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 Bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.
Jeep Compass'a ise 150 Bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor. Renegade'in yeni 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneği bu ay 330 bin TL'den başlıyor.