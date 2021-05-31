Dacia, Fiat, Hyundai, Jeep, Kia, Mitsubishi, Opel, Peugeot... Sıfır otomobilde son dakika muhteşem kampanya! 50.000 TL indirim müjdesi!

Jeep

Jeep, Mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 Bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.

Jeep Compass'a ise 150 Bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor. Renegade'in yeni 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneği bu ay 330 bin TL'den başlıyor.