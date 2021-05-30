Bankada parası olanın başı göğe erecek! Yarın son gün: 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? 810 TL...
Bankada hesabı olanlar elini çabuk tutsun! İndirim için yarın son gün! Herkesin yatırım yapmak istediği çeşitli kanallar bulunuyor. Kimi dövize, altına, borsaya yatırım yaparken kimi de vadeli mevduatı tercih ediyor. Risk almayı göze almayan ve 'gün sonunda param katlanarak gelsin' diyen kişiler birikim kanallarından vadeli mevduata yöneliyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın aldığı önemli 'indirim' kararı 31 Mayıs'ta sona eriyor. Peki, 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Mayıs 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? 50.000 TL bir ayda kaç lira faiz kazancı sağlar? 50 bin lira ne kadar faiz getirir, repo getirisi ne kadar? İşte detaylar!
Bankada hesabı olanlar elini çabuk tutsun! Yarın son gün! Herkesin yatırım yapmak istediği çeşitli kanllar bulunuyor. Kimi dövize, altına, borsaya yatırım yaparken kimi de vadeli mevduatı tercih ediyor. Risk almayı göze almayan ve 'gün sonunda param katlanarak gelsin' diyen kişiler birikim kanallarından vadeli mevduata yöneliyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın aldığı önemli 'indirim' kararı 31 Mayıs'ta sona eriyor. Peki, 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Mayıs 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? 50.000 TL bir ayda kaç lira faiz kazancı sağlar? 50 bin lira ne kadar faiz getirir, repo getirisi ne kadar? İşte detaylar!
Piyasalardaki sert dalgalanmalarla mücadele edemeyenler için vadeli mevduat risksiz kazaç fırsatı sunuyor. Son günlerde faizlerin yıllık yüzde 19.5'e kadar çıkması ve faiz gelirinden alınan stopaj indirimi vadeli mevduatın cazibesini artırıyor. Kısa vadede mevduat, uzun vadede ise tahvil yüksek getiri sağlıyor.
Buna göre; 1 günden 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15 yerine yüzde 5, 6 ay ile 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12 yerine yüzde 3 ve 1 yıldan uzun vadelerde de yüzde 10 yerine sıfır (0) olarak uygulanıyor. İndirimler eğer ki süre uzatılmazsa 31 Mayıs'a kadar geçerli. Bu tarihe kadar açılan hesaplarda indirim uygulanacak. Yani saatler kaldı...