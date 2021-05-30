Son dakika haberleri: Kredi kartı, kredi borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Flaş detay geldi! Kurtarıcı oluyor

Kredi kartı, kredi borcu olanlar için geçerli. Bankaya borcu olanlar merak ediyor. Kredi kartı ve kredi borcu varken yeni bir kredi kullanımı mümkün mü? Pandemi sürecinde kredi kartları ile nakit ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar kredi kullanarak kredi kartı borcunu kapatmak istiyor. Bazen de ihtiyaç kredisi çekilse bile taksit ödemeleri tamamen bitmeden yeni bir kredi çekme ihtiyacı doğabiliyor. Kredi borcu olanlar yeni kredi çekebiliyorlar mı? İki konut kredisi aynı anda çekilebilir mi? Kredi notunuz, kredi alabilmeniz ve kredi kartı limitiniz üzerinde etkilidir. Kredi notunuz eğer düşükse kısa vadede yapabileceğiniz çok bir şey yok. Ancak orta ve uzun vadede borçlarınızı düzenli ödeyerek bankaya borcunuza sadık kaldığınızı gösterebilirsiniz. Bu durum eski kayıtların hale devam etmesini ama sizde de büyük bir değişimin olduğunu göstererek kredi için bankanıza güven verir.