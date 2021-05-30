Son dakika haberleri: Kredi kartı, kredi borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Flaş detay geldi! Kurtarıcı oluyor
Son dakika haberleri: Peş peşe açıklamalar yapılıyor. Flaş detay ortaya çıktı. Kredi ve kredi kartları nakit ihtiyaçları karşılama noktasında kurtarıcı oluyor. Acil para gereksinimlerinde ilk müracaat etilen ise bankalar oluyor. Pandemi sürecinde ekonomik olarak güç günler geçiren vatandaşların çoğu tüketmelerini kredi kartları ile yaptı. Bu yarıyılda kullanılan gereksinim kredisi rakamı da arkasıydı. Kredilerini ödemekte zorlanan ya da kredi kartı borcunu kapatmak isteyenler ise kredi kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyor. Kredi notları bankadan bankaya göre değişebilir. Çıkan sonucu da her banka kendi bünyesinde ayrı bir yorum getirebilir.
Kredi kartı, kredi borcu olanlar için geçerli. Bankaya borcu olanlar merak ediyor. Kredi kartı ve kredi borcu varken yeni bir kredi kullanımı mümkün mü? Pandemi sürecinde kredi kartları ile nakit ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar kredi kullanarak kredi kartı borcunu kapatmak istiyor. Bazen de ihtiyaç kredisi çekilse bile taksit ödemeleri tamamen bitmeden yeni bir kredi çekme ihtiyacı doğabiliyor. Kredi borcu olanlar yeni kredi çekebiliyorlar mı? İki konut kredisi aynı anda çekilebilir mi? Kredi notunuz, kredi alabilmeniz ve kredi kartı limitiniz üzerinde etkilidir. Kredi notunuz eğer düşükse kısa vadede yapabileceğiniz çok bir şey yok. Ancak orta ve uzun vadede borçlarınızı düzenli ödeyerek bankaya borcunuza sadık kaldığınızı gösterebilirsiniz. Bu durum eski kayıtların hale devam etmesini ama sizde de büyük bir değişimin olduğunu göstererek kredi için bankanıza güven verir.