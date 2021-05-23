Cumhurbaşkanlığı yayımladı! 2021 yılı açıktan 14 bin 150 memur alımı yapılacak! İşte memur alımı başvuru şartları ve kadrolar
Memur alım ilanları yayımlandı. Tek tek açıklandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanmış olan karar ile 2021 yılı açıktan 14 Bin 150 ek memur alımı ve personel alımı yapılacak. Alımlar açıktan olmak üzere KPSS Puanı ile veya farklı nitelikler ile yapılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan atama sayılarına dair eke göre kamu kurumları, Bakanlıklar ve Üniversiteler açıktan 14 Bin 150 memur alımı yapacak. Devlet memurları, bulundukları kurum, kadro ve pozisyona göre görev yapmaktadırlar. Personelin yapacağı işler kanun ve mevzuatta da belirtilir. Kişilerden bu çerçevede belirtilen görevleri yerine getirmesi beklenmektedir.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2021 yılı 14 Bin 150 ek memur alımı yapılacağı açıklandı. Alımlar Tüm bakanlık, Kurum ve Üniversiteler tarafından yapılacak. İşte ilgili kurumlar. Farklı mesleklerde, farklı görevlerde, farklı kurumlarda çalışabilen bu kişiler kamu görevlisidirler. Memurlar, devlet tarafından güvence altına alınmışlardır. Devlette görev yapan memurlar 657 numaralı Devlet Memurları Kanununa bağlıdırlar. Bu kanunda özlük hakları, alacakları cezalar, uygulanacakları yaptırımlar gibi her türlü konu belirtilmiştir.
2021 YILI İLAVE MEMUR ALIMI SAYISI:
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 8 Şubat 2012 tarihli ve 2021/107 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamuya ilave olarak 1059 Memur Alımı yapılacağı bildirilmişti. Ancak bu ekte değişiklik yapan Cumhurbaşkanlığı yeni atama sayılarını paylaştı.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI:
2021 Yılında Açıktan ve Nakil Suretiyle Yapılabilecek İlave Atama Sayılarına Dair Cumhurbaşkanı Kararı
2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına 2021 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 8/2/2021 tarihli ve 2021/107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değişiklik yapan 17/5/2021 tarihli ve 2021/236 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekiekteyer almaktadır.
17/5/2021 TARİHLİ VE 2021/236 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR
MADDE 1 - Kamu dare, Kurum ve Kuruluşlarının 8/2/21 tarihli ve 2021 / 107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eli karar ekli (1 ) sayılı listede belirtilen atama sayılarına ilave olarak kullanılabileckleri atama sayıları ekli listede gösterilmiştir.
MADDE 2 - Bu karar 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu karar hükümleri Cumhurbaşkanlığı yürütür.