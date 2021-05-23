Cumhurbaşkanlığı yayımladı! 2021 yılı açıktan 14 bin 150 memur alımı yapılacak! İşte memur alımı başvuru şartları ve kadrolar

Memur alım ilanları yayımlandı. Tek tek açıklandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanmış olan karar ile 2021 yılı açıktan 14 Bin 150 ek memur alımı ve personel alımı yapılacak. Alımlar açıktan olmak üzere KPSS Puanı ile veya farklı nitelikler ile yapılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan atama sayılarına dair eke göre kamu kurumları, Bakanlıklar ve Üniversiteler açıktan 14 Bin 150 memur alımı yapacak. Devlet memurları, bulundukları kurum, kadro ve pozisyona göre görev yapmaktadırlar. Personelin yapacağı işler kanun ve mevzuatta da belirtilir. Kişilerden bu çerçevede belirtilen görevleri yerine getirmesi beklenmektedir.

23.05.2021 13:03 - Son Güncelleme: 23.05.2021 13:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





