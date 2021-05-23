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28 yıldır bu işi yapıyor! Hepsini volkanik dağların eteğinden topluyor! Tanesi 1000 TL...

Volkanik dağın eteklerinden toplayıp işliyor! Tanesi 1000 lira.... Suriye'deki iç savaş nedeniyle 8 yıl önce Mardin'e göç eden 65 yaşındaki Sabah Kasım Gargüli ülkesinde 28 yıl boyunca arkeologların yanında, restorasyon işlerinde çalışarak öğrendiği taş işlemeciliğini sürdürüyor. Gargüli her tabletin yaklaşık 1 hafta veya 10 günde hazırlandığını, tamamını el emeği, göz nuruyla yaptığını ifade ediyor.

23.05.2021 12:54 - Son Güncelleme: 23.05.2021 13:08
Volkanik dağın eteklerinden topluyor! Tanesi bin lira...

28 yıldır bu mesleği yapıyor! Volkanik dağların eteğinden toplayıp işliyor! Tanesi 1000 TL... Gargüli, Diyarbakır'daki sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinden topladığı taşlara Asur tabletlerini işliyor.

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Volkanik dağın eteklerinden topluyor! Tanesi bin lira...

Suriye'deki iç savaşın ardından eşi ve kızıyla yaşadığı Amuda kentinden göç ederek, Mardin'e 8 yıl önce yerleşen Sabah Kasım Garguli, 28 yıl boyunca arkeologların yanında restorasyon işlerinde çalışarak öğrendiği taş işlemeciliğini sürdürüyor.

Volkanik dağın eteklerinden topluyor! Tanesi bin lira...

Gargüli, Diyarbakır, Mardin ile Şanlıurfa il sınırlarının kesiştiği noktada yer alan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinden topladığı bazalt taşlara Asur tabletlerini işliyor.

Volkanik dağın eteklerinden topluyor! Tanesi bin lira...

Bir tableti yaklaşık 10 günde tamamladığını söyleyen Gargüli, ürünlerini 700 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlara sattığını söyledi.

Volkanik dağın eteklerinden topluyor! Tanesi bin lira...

Mardin'de kurduğu atölyede gençlere bu mesleği öğretmek istediğini anlatan Gargüli, "Diyarbakır'dan getirttiğim Karacadağ'ın volkanik bazalt taşlarından, Asur dönemine ait tabletlerin replikasını üretiyorum.