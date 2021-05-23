28 yıldır bu işi yapıyor! Hepsini volkanik dağların eteğinden topluyor! Tanesi 1000 TL...
Volkanik dağın eteklerinden toplayıp işliyor! Tanesi 1000 lira.... Suriye'deki iç savaş nedeniyle 8 yıl önce Mardin'e göç eden 65 yaşındaki Sabah Kasım Gargüli ülkesinde 28 yıl boyunca arkeologların yanında, restorasyon işlerinde çalışarak öğrendiği taş işlemeciliğini sürdürüyor. Gargüli her tabletin yaklaşık 1 hafta veya 10 günde hazırlandığını, tamamını el emeği, göz nuruyla yaptığını ifade ediyor.
23.05.2021 12:54
- Son Güncelleme: 23.05.2021 13:08