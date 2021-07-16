Çölde bir vaha gibi! Sahibinden hepsi 75.000 TL altında otomobiller ve modelleri! İşte en ucuz 2. el arabalar

Ancak "markası benim için önemli değil, ayağımı yerden kessin yeter" diyorsanız, sizler için ikinci el piyasasında bir araştırma yaptık. Pek çok otomobil firması hem ödeme kolaylığı sağlıyor hem de fiyatlarda ciddi indirimler yapıyor. Yine de bu fiyatlara ulaşmanın mümkün olmadığını düşünenlerdenseniz sizler için 75 bin TL'nin altındaki araçlarının üretildiği yıla göre listesini yaptık. Aşağıdaki listeden uygun fiyata otomobil markalarını bulabilirsiniz.