Çölde bir vaha gibi! Sahibinden hepsi 75.000 TL altında otomobiller ve modelleri! İşte en ucuz 2. el arabalar
Sahibinden hepsi 75.000 TL altında otomobiller peş peşe açıklandı. Sıfır vasıta sahibi olmak isteyenlere müjdeler peş peşe geldi. Otomobil firmaları resmen kampanya yarışına girdi. Sıfır faiz, takas indirimi, yakıt hediyesi ve kasko indirimi gibi pek çok imkânı bir arada yayınlayan otomobil firmalarını sizler amacıyla listeledik. Renault'dan Volkswagen'e; Opel'den Peugeot'a birbirinden detaylı vasıta listesinden siz de hayalinizdeki arabayı bulabilirsiniz. 2021 yılının yarısını geride bırakırken, 2022 model araçların hazırlığını yapan otomobil firmaları ellerindeki stokları eritmek amacıyla temmuz ayı itibarıyla fiyat güncellemesine gitti.
Çin'in Wuhan kentinde 2019 senesinde ilk kez meydana çıkan koronavirüs bütün dünyaya yayıldı. Pandemi nedeniyle pek çok sektör olumsuz etkilendi. Otomotiv sektörü de bunlardan biri oldu. Artan fiyatlar nedeniyle birtakım firmalar üretimi durdurma kararı alırken birtakımları da ellerindeki stokları eritmek amacıyla kampanyalar yaptı. Fakat kampanyalı fiyatlara bile vatandaş erişmekte güçlük çekiyor. 75 bin TL'nin altında vasıta arayanlar amacıyla güzel bir liste yaptık. Buradan siz de hesabınıza ideal araba bulabilirsiniz.
75 BİN TL ALTINDAKİ ARAÇLAR
Şu zamanda deyim yerindeyse her şey ateş pahası oldu. Bir ev, araba almak neredeyse pek çok kişi için hayal. Özellikle pandemi döneminde toplu taşıma riskli olduğundan araba almak isteyen vatandaş karşılaştığı fiyatlar karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. Sadece sıfır araçlar değil, ikinci el piyasasındaki fiyatlar da epey arttı.
Ancak "markası benim için önemli değil, ayağımı yerden kessin yeter" diyorsanız, sizler için ikinci el piyasasında bir araştırma yaptık. Pek çok otomobil firması hem ödeme kolaylığı sağlıyor hem de fiyatlarda ciddi indirimler yapıyor. Yine de bu fiyatlara ulaşmanın mümkün olmadığını düşünenlerdenseniz sizler için 75 bin TL'nin altındaki araçlarının üretildiği yıla göre listesini yaptık. Aşağıdaki listeden uygun fiyata otomobil markalarını bulabilirsiniz.