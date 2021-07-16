BİM 16 Temmuz aktüel kataloğunda sürpriz kapınızı çalacak! BİM'de şen şakrak edecek indirimler!

BİM'de taptaze fırsatlar bugün sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini aldı. BİM 16 Temmuz 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin fiyat listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Pek çok kategoride indirim dikkat çekerken Fakir Buharlı Temizleme Makinesi, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Starcom Kablosuz Motorlu Toz Alıcı, Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh, Linksmart Boyun Fanı, Martı Çocuk Mevlana'dan Çocuklara Hikaye Kitapları, Piccolo Mondi Sevimli Hayvanlar, Pilsan El Arabalı Plaj Seti, Chef's 10'lu Kavanoz Kapağı, Paşabahçe 6 Kişilik Dantel Çay Takımı ürün fırsatları bu sabah başladı.