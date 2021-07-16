İkinci el araba piyasası tepataklak oldu! 2. el otomobil alacaklar dikkat! 20.000 TL zarar uyarısı yapıldı! Araba almak isteyenler o tarihe dikkat
Peş peşe açıklamalar geldi. Geçen sene pandemi nedeniyle talebin yükselmesiyle ikinci el vasıta fiyatlarının arttığını hem de sıfır vasıta fiyatlarını geçtiğini dile getiren Otomotiv data ve 2'nci el vasıta fiyatlandırma şirketi Cardata'nın CEO'su Hüsamettin Yalçın, "Kısıtlamaların kalkmasıyla insanların özgürce seyahat edebilmesi, turizm sezonunu açılması, önümüzde de Kurban Bayramı var, insanlar ikinci el satın alıp, sektördeki hareketliliği devam ettirecek. İkinci el otomobilde düşen talep Temmuz ayında artacağı manasına geliyor. Temmuz, ikinci el otomobil amacıyla çok önemli, kırılma ayı zira sıfır kilometre vasıta fiyatları esasen yüksek, oradaki yönelimin ikinci el otomobile kaydını görüyoruz" dedi.
İkinci el otomobil pazarında kısıtlamaların kalkmasıyla eş güdümlü satışlarda hareketlenme ve fiyatlarda yüzde 8 artış bekleniyor. Sıfır araçlarda da yüzde 2 ile 4'lük fiyat artışı olacağını tahmin ediyoruz, çünkü döviz kurları yüksek seyrediyor. Fiyatlar çok yükselmeden, bayramın daha fazla yaklaşmasını beklemeden ikinci el otomobil almak için şu an çok uygun bir dönem" diye konuştu. İnsanların bu dönemde C ve D segmenti araçları daha çok tercih ettiğini söyleyen Yalçın, "İkinci elde 70 ile 120 bin bandındaki araçlar oldukça talep görüyor. Sıfır araçlarda 120 bin liranın altında otomobil kalmadı. 150 bin liraya kadar sadece 3 model bulunuyor.
OTOMOBİLDE ZAM BEKLENTİSİ
Temmuzda 300 bin adet tekil ikinci el otomobilin satılmasını beklediklerini belirten Yalçın, "Sıfır kilometre araçlarda da 60 bin adet satılmasını öngörüyoruz. Bu ay ikinci ele olan talebin artmasıyla fiyatların yüzde 6 ile 8 gibi yükseleceğini düşünüyorum. İkinci el araç satışı temmuzun 20'sine kadar yoğun bir şekilde devam edecek.
Sıfır araçlarda da yüzde 2 ile 4'lük fiyat artışı olacağını tahmin ediyoruz, çünkü döviz kurları yüksek seyrediyor. Fiyatlar çok yükselmeden, bayramın daha fazla yaklaşmasını beklemeden ikinci el otomobil almak için şu an çok uygun bir dönem" diye konuştu.
EN ÇOK BEYAZ VE GRİ RENKTEKİ ARAÇLAR SATIN ALINIYOR
İnsanların bu dönemde C ve D segmenti araçları daha çok tercih ettiğini söyleyen Yalçın, "İkinci elde 70 ile 120 bin bandındaki araçlar oldukça talep görüyor. Sıfır araçlarda 120 bin liranın altında otomobil kalmadı. 150 bin liraya kadar sadece 3 model bulunuyor.