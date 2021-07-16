İkinci el araba piyasası tepataklak oldu! 2. el otomobil alacaklar dikkat! 20.000 TL zarar uyarısı yapıldı! Araba almak isteyenler o tarihe dikkat

İkinci el otomobil pazarında kısıtlamaların kalkmasıyla eş güdümlü satışlarda hareketlenme ve fiyatlarda yüzde 8 artış bekleniyor. Sıfır araçlarda da yüzde 2 ile 4'lük fiyat artışı olacağını tahmin ediyoruz, çünkü döviz kurları yüksek seyrediyor. Fiyatlar çok yükselmeden, bayramın daha fazla yaklaşmasını beklemeden ikinci el otomobil almak için şu an çok uygun bir dönem" diye konuştu. İnsanların bu dönemde C ve D segmenti araçları daha çok tercih ettiğini söyleyen Yalçın, "İkinci elde 70 ile 120 bin bandındaki araçlar oldukça talep görüyor. Sıfır araçlarda 120 bin liranın altında otomobil kalmadı. 150 bin liraya kadar sadece 3 model bulunuyor.