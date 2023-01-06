Çocuklu ailelere Aile Bakanlığı para dağıtıyor! Anneler online başvuruyor maaşlar çocuklara bağlanıyor! En az 2.059 TL harçlık! Anaokulu, ilkokul...

Ocak zammı sosyal yardımlara da yaradı. 2023 yılında Bakanlık tarafından yapılan ödemelerin tümü arttı. Bu ödemeler arasında çocuklu aileler için yapılan yardımlar da yer alıyor. Buna göre SED ödemesi ve Çocuk Destek Bileşeni ödemesi yükseldi. Vatandaşlar bu yardımlardan hem online hem de bizzat kuruma giderek yararlanabiliyor. İşte başvurular hakkında tüm merak edilenler...