Çocuklu ailelere Aile Bakanlığı para dağıtıyor! Anneler online başvuruyor maaşlar çocuklara bağlanıyor! En az 2.059 TL harçlık! Anaokulu, ilkokul...
E devlet başvuruları açık! Aile Bakanlığı çocuklu ailelere çeşitli ödemeler yapmayı sürdürüyor. Çocuk Destek Bileşeni'nin yanı sıra SED ödemeleri de yapılıyor. Buna göre 2023 Ocak zammı sonrası Çocuk (Okul öncesi) 2.059,99, Çocuk (İlköğretim) 3.090,00, Çocuk (Ortaöğretim) 3.295,99, Çocuk (Ort. çağında okumayan) 2.059,99, Çocuk (Yükseköğretim) 3.708,00, Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.648,00 alıyor. İşte başvuru detayları...
06.01.2023 18:15 - Son Güncelleme: 06.01.2023 18:15
Ocak zammı sosyal yardımlara da yaradı. 2023 yılında Bakanlık tarafından yapılan ödemelerin tümü arttı. Bu ödemeler arasında çocuklu aileler için yapılan yardımlar da yer alıyor. Buna göre SED ödemesi ve Çocuk Destek Bileşeni ödemesi yükseldi. Vatandaşlar bu yardımlardan hem online hem de bizzat kuruma giderek yararlanabiliyor. İşte başvurular hakkında tüm merak edilenler...