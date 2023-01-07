Aile sosyal yardım sorgulama ekranı ve LİSTESİ! ZAMLI AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023! Ocak ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 yılında bir çok kalemde ödemeler arttı. Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlara da bu kapsamda müjde geldi. Buna göre 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hastalık yardımı, engelli yakını aylığı, engelli aylığı ve çocuklar için yapılan yardım ödemelerine zam geldi. Peki Aile Destek ödemelerine zam var mı? Ocak ayında Aile Destek ödemesi yapılacak mı? Ocak ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile sosyal yardım sorgulama ekranı ve LİSTESİ! ZAMLI AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023!