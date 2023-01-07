Aile sosyal yardım sorgulama ekranı ve LİSTESİ! ZAMLI AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023! Ocak ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
OCAK AYI AİLE DESTEK ÖDEME TARİHİ! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan sosyal yardım ödemeleri her ay düzenli olarak ailelerin hesaplarına yatmaya devam ediyor. 2023 yılında 65 yaş aylığı 1.997,71, evde bakım desteği 4.336,80, engelli yakını aylığı 1.594,70 oldu. Peki Aile Destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Ocak ayında Aile Destek ödemeleri yatacak mı?
07.01.2023 09:50 - Son Güncelleme: 07.01.2023 09:50
2023 yılında bir çok kalemde ödemeler arttı. Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlara da bu kapsamda müjde geldi. Buna göre 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hastalık yardımı, engelli yakını aylığı, engelli aylığı ve çocuklar için yapılan yardım ödemelerine zam geldi. Peki Aile Destek ödemelerine zam var mı? Ocak ayında Aile Destek ödemesi yapılacak mı? Ocak ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile sosyal yardım sorgulama ekranı ve LİSTESİ! ZAMLI AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023!