TCKN 2,4,6,8 olanlara... Ailelere 4.336 TL ödeme yapılacak! e-Devlet'ten başvuranın IBAN hesabına 12 ay boyunca yatıyor!
Bu kişilere ayda 4.336 TL ödeme yapılacak. e-Devlet'ten başvuru yapan kişiler 12 ay boyunca yardım ödemesinden faydalanacak. Devletin yaptığı çeşitli sosyal ödemeler de yılda iki kez artırılıyor. Peki, kimler 4.336 TL ödemeden yararlanacak? İşte tüm detaylar.
Devlet tarafından sağlanan yardım ödemeleri 2023 yılında da yatırılmaya devam ediyor. Yeni yılla birlikte birden fazla ödemeye zam geldi ve aileler rahat nefes aldı. Yapılan yardım ödemesiyle ayda 4.333 TL yatırılacak. Peki, kimler bu destekten yararlanabilir? İşte tüm detaylar!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan evde bakım maaşı ücreti için yeni tutar belli oldu. Memur ve emekli maaşlarına gelen yüzde 30'luk zam artışının ardından evde bakım ödeneklerinde de değişiklik yaşanacak.
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
2023 memur ve emekli maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte, memur maaş katsayısına göre belirlenen evde bakım maaşlarında da artış yaşanacak.
Buna göre; 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılında yeni tam tutarıyla birlikte 4 bin 336 TL olarak ödenecek.
Dul ve yetim aylığı ve Memur aile yardımlarında yeni ücretler belli oldu
EVDE BAKIM MAAŞI ORANI NASIL BELİRLENİYOR?
Devletin yaptığı çeşitli sosyal ödemeler de yılda iki kez artırılıyor. Buna göre engelli maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi ödemeler de ocak ayından itibaren zamlı olarak ödenecek.