Çocuk okutan ailelere müjde: Gözünüz arkada, eliniz cüzdanınızda kalmayacak! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası destek başlattı
Çocuklarının aldıkları eğitimler için destek olmak isteyen ancak mevcut ekonomik şartlar çerçevesinde yeterli nakitleri olmayan vatandaşlara, kamu bankasından olumlu yanıt geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, eğitim kredisi kampanyalarının örnek hesaplama tablolarını yayınladı. İşte kamu bankalarının eğitim desteklerine ilişkin ayrıntılar
31.05.2022 10:12 - Son Güncelleme: 31.05.2022 10:12
Ziraat Bankası Eğitim Kredisi Kampanyası 2022
Ülkemizin en köklü kamu bankalarından birisi olan Ziraat Bankası yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik durumlar çerçevesinde çocuklarının eğitim masraflarını karşılama konusunda güçlük çeken ailelere, eğitim kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, ilgili kampanyasına ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.