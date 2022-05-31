Çocuk okutan ailelere müjde: Gözünüz arkada, eliniz cüzdanınızda kalmayacak! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası destek başlattı

Ziraat Bankası Eğitim Kredisi Kampanyası 2022

Ülkemizin en köklü kamu bankalarından birisi olan Ziraat Bankası yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik durumlar çerçevesinde çocuklarının eğitim masraflarını karşılama konusunda güçlük çeken ailelere, eğitim kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, ilgili kampanyasına ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.