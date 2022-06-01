Emekli maaşına %25 zam ikramiyelere 50 bin TL fark geliyor! 3600 ek göstergede kritik viraj: Sırada EYT var! Memur, emekli polis, hemşire meslek meslek maaş tablosu!

Memur ve emekliler merakla bekliyordu. 3600 ek gösterge çalışması sona erdi. Aylar süren çalışmanın ardından hazırlanan taslak, Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Meclis sürecine geçecek. Başkan Erdoğan'a sunulduktan sonra son şeklini alacak yasa teklifi TBMM'ye gelecek. Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il, bölge ve şube müdürü gibi bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara yükseltilecek. Peki, 3600 ek gösterge Taslağında neler var? 3600 ek gösterge ile ücretler ne kadar artacak? İşte tüm detaylar!