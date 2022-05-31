Manisa'da su kuyusunda petrol bulundu iddiası! Bütün köy sevince boğuldu
Son dakika haberi... Manisa'da zeytin bahçesi için açılan su kuyusundan iddiaya göre su yerine siyah sıvı madde çıktı. Çıkan maddenin yanıcı özelliğı olması nedeniyle petrol olduğu iddia edilirken, bahçe sahipleri hemen yetkililere haber verdi. İşte detaylar...
Manisa'da su beklerken siyah sıvı madde gelmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan çiftçi Mustafa Yüksel'in (41) ne olduğunu anlamak için çakmakla ateşe verdiği maddenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de ham petrolü suyla söndüremedi. Olay yerinden etrafa yayılan koku ham petrol olduğunu kanıtladı
SABAH'a konuşan zeytin bahçesinin sahibi çiftçi Mustafa Yüksel (41), "Zeytin ağaçlarını sulamak için sondaj kuyusunu bir hafta önce açtık. Önceki gün deneme yaptık. Su beklerken siyah renkli bir sıvı geldi.
Çok şaşırdık. 5 dakika bekledik. Yeniden denedik. Siyah renkli sıvı yeniden aktı. Bunun üzerine siyah sıvının ne olduğunu anlamak için çakmakla tutuşturduk. Yanmaya başladı. Yanan ham petrolü söndürmek isterken su doldurmak için açtığımız içi petrol dolu havuza da sıçradı."
Türkiye Petrolleri ekibinin Pazar günü olay yerinden incelemek üzere numune aldığı öğrenildi. Konunun Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na aktarıldığı öğrenildi. Tarla sahibinin ağabeyi Hasan Hüseyin Yüksel, "Ham petrol çıktıktan köyümüz ilgi odağı haline geldi. Birkaç gün içinde tarlalarımızı soranlar ve satın almak isteyenler arttı" dedi.
HERKES BURAYI GÖRMEYE GELİYOR
Tarla sahibi Mustafa Yüksel'in ağabeyi Hasan Hüseyin Yüksel (43), "3. kuyuyu su bulma umuduyla açtık. Çünkü zeytin, badem ve çağla ağaçlarımız için acil suya ihtiyacımız vardı. Dışarıdan su her zaman tedarik edemiyoruz. Kuyudan su yerine ham petrol fışkırdığını görünce şok yaşadık."