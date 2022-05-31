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Manisa'da su kuyusunda petrol bulundu iddiası! Bütün köy sevince boğuldu

Son dakika haberi... Manisa'da zeytin bahçesi için açılan su kuyusundan iddiaya göre su yerine siyah sıvı madde çıktı. Çıkan maddenin yanıcı özelliğı olması nedeniyle petrol olduğu iddia edilirken, bahçe sahipleri hemen yetkililere haber verdi. İşte detaylar...

31.05.2022 09:52 - Son Güncelleme: 31.05.2022 11:03
Manisa’da su kuyusunda petrol bulundu iddiası! Bütün köy sevince boğuldu

Manisa'da su beklerken siyah sıvı madde gelmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan çiftçi Mustafa Yüksel'in (41) ne olduğunu anlamak için çakmakla ateşe verdiği maddenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de ham petrolü suyla söndüremedi. Olay yerinden etrafa yayılan koku ham petrol olduğunu kanıtladı

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Manisa’da su kuyusunda petrol bulundu iddiası! Bütün köy sevince boğuldu

SABAH'a konuşan zeytin bahçesinin sahibi çiftçi Mustafa Yüksel (41), "Zeytin ağaçlarını sulamak için sondaj kuyusunu bir hafta önce açtık. Önceki gün deneme yaptık. Su beklerken siyah renkli bir sıvı geldi.

Çok şaşırdık. 5 dakika bekledik. Yeniden denedik. Siyah renkli sıvı yeniden aktı. Bunun üzerine siyah sıvının ne olduğunu anlamak için çakmakla tutuşturduk. Yanmaya başladı. Yanan ham petrolü söndürmek isterken su doldurmak için açtığımız içi petrol dolu havuza da sıçradı."

Manisa’da su kuyusunda petrol bulundu iddiası! Bütün köy sevince boğuldu

"Bunun üzerine itfaiye çağırdık. Petrol olduğunu böyle anladık. Hala üzerimizde şaşkınlık var. Sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşıyoruz. Filmlerdeki gibi bir olay yaşadık. Topraktan su beklerken ham petrol fışkırdı" dedi.

Manisa’da su kuyusunda petrol bulundu iddiası! Bütün köy sevince boğuldu

Türkiye Petrolleri ekibinin Pazar günü olay yerinden incelemek üzere numune aldığı öğrenildi. Konunun Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na aktarıldığı öğrenildi. Tarla sahibinin ağabeyi Hasan Hüseyin Yüksel, "Ham petrol çıktıktan köyümüz ilgi odağı haline geldi. Birkaç gün içinde tarlalarımızı soranlar ve satın almak isteyenler arttı" dedi.

Manisa’da su kuyusunda petrol bulundu iddiası! Bütün köy sevince boğuldu

HERKES BURAYI GÖRMEYE GELİYOR
Tarla sahibi Mustafa Yüksel'in ağabeyi Hasan Hüseyin Yüksel (43), "3. kuyuyu su bulma umuduyla açtık. Çünkü zeytin, badem ve çağla ağaçlarımız için acil suya ihtiyacımız vardı. Dışarıdan su her zaman tedarik edemiyoruz. Kuyudan su yerine ham petrol fışkırdığını görünce şok yaşadık."

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