Manisa’da su kuyusunda petrol bulundu iddiası! Bütün köy sevince boğuldu

SABAH'a konuşan zeytin bahçesinin sahibi çiftçi Mustafa Yüksel (41), "Zeytin ağaçlarını sulamak için sondaj kuyusunu bir hafta önce açtık. Önceki gün deneme yaptık. Su beklerken siyah renkli bir sıvı geldi.

Çok şaşırdık. 5 dakika bekledik. Yeniden denedik. Siyah renkli sıvı yeniden aktı. Bunun üzerine siyah sıvının ne olduğunu anlamak için çakmakla tutuşturduk. Yanmaya başladı. Yanan ham petrolü söndürmek isterken su doldurmak için açtığımız içi petrol dolu havuza da sıçradı."