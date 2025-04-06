Çocuk (doğum) parası 2025 ne kadar? 5 yıl boyunca 5 Bin TL’lik yeni doğan çocuğa yardım ödemesi şartları ve başvuruları nasıl yapılır?

2025 doğum (çocuk) yardımı ödemeleri, yeni düzenlemelerle birlikte ebeveynler tarafından takip ediliyor. Türkiye'de genç nüfus oranının artırılması için ailelere 5 bin TL doğum yardımı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni düzenleme, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için geçerli olacak. Başvuru yapılması durumunda, aileler 60 ay boyunca doğum yardımı alacak. Peki yeni doğan çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında son durum.

2025 ÇOCUK (DOĞUM) PARASI NE KADAR? Genel Kurulda kabul edilen yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için Türk vatandaşlarına doğum yardımı verilecek. Türkiye'de ikamet eden aileler, birinci çocukları için 5 bin lira tek seferlik ödeme alacak. İkinci çocuk için ise başvurulan aydan itibaren 5 yaşına kadar aylık 1500 lira ödenecek. Üçüncü çocuk ve sonrasındaki çocuklar için ise aynı dönem için aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.

Cumhurbaşkanı, doğum yardımı tutarlarını yeniden değerleme oranına göre artırmaya yetkili olacak. Yardımlar, muhtaçlık şartı aranmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan karşılanacak ve ödemeler, vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın yapılacak.

1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI AYLIK MİKTARI İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer) 2. çocuk: 1.500 TL (60 ay) 3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)