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Bakan Göktaş tarih verdi! 5 bin liralık doğum yardımı ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı bir televizyon programında Aile Destek Ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş 5 bin liralık doğum yardımlarının mayıs ayında annelerin hesabına yatacağını ifade etti.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 10:46 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 11:09
Bakan Göktaş tarih verdi! 5 bin liralık doğum yardımı ne zaman yatacak?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Göktaş, nüfus konusunda alarm seviyesindeyiz diyerek; " Bugün doğurganlık hızımız 1.51 hızında. Nüfusun kendini yenileme oranı 2.1'dir. Şu an Türkiye kendini yenileyemiyor. Yaşlanıyoruz. Üretimden istihdama sağlığa pek çok boyutu var. Askere gönderemeyecek genç bulamayabiliriz. 2050 yılında nüfusumuz top seviyeye ulaşıp azalmaya başlayacak. 65 yaş nüfusumuz yüzde 10'u aştı. Çocuk sayımız azalırken bakıma muhtaç olan nüfusumuz artacak. Sosyal hizmetlerin değişmesi işgücü piyasasında bozulmalara yol açabilir. Cumhurbaşkanımız 2007'den bu yana buna varoluşsal bir tehdit olarak bakmıştı. Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Ekonomik sebeplerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Avrupa Kore gibi refah seviyesi yüksek ülkelerde de aynı sorun var. Kore'de çocuk kreşleri huzurevine düşünüyorum. Çoklu programlar hayata geçiriyoruz. 2023 yılında doğurganlık hızımız 1.62'ydi. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde aileyi merkeze alan bir konuşma yaptı. 8. Aile Şura'mızı gerçekleştirdik. 81 ilimizde 15 bin vatandaşımızla bir araya geldik. Aileyi koruma ve eylem planımızı hayata geçirdik. Nüfus politikalarına yönelik daire başkanlığı oluşturduk. Milli mücadeleyi de ailelerle yaptık. 15 Temmuz'u da ailelerle aştık." şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfus konusunda kritik uyarılarda bulundu. (AA)Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfus konusunda kritik uyarılarda bulundu. (AA)

91 BİN 129 ÇİFT BAŞVURU YAPTI
25 Aralık 2024'te Nüfus Politikaları Kurulu'nun oluşturulduğunu belirten Göktaş, "Evde bakım modelleri, çalışan kadınların bakım modelleri gibi konuları ele alıyoruz. Çalışan kadınlara kreş sayılarının artırılması ve komşu anne gibi projeleri hayata geçiriyoruz. Biz 13 Ocak'ta bu yılını aile yılı ilan ettik. 13 Ocak'ta sayın Cumhurbaşkanı iki müjde verdi. Biri evlilik kredisi dediğimiz fon. Aile ve gençlik fonu 150 bin liralık bir destek. 18-29 yaşında evlenecek gençlere verilecek bir fon. İlk defa evlenecekleri kapsıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep illerinde başlattık önce. Bu fon çıktıktan sonra pilot bölgede 18-29 yaş arası evlenenler sayısı yüzde 64'ü buldu. Evlenmeyen ve boşananların sayısı da hızla artıyor. Bu fona 91 bin 129 çiftimiz başvurdu." dedi.

MAYIS AYINDA HESAPLARDA
Aile Destek Ödemeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Göktaş, 5 bin liralık doğum yardımlarının mayıs ayında annelerin hesabına yatacağını ifade etti.

Göktaş, Aile Destek Ödemeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. (AA)Göktaş, Aile Destek Ödemeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. (AA)

"İLK ÖDEMEYİ ANNELERİN HESABINA MAYIS AYINDA YATIRACAĞIZ"
Göktaş, "İlk ödemeyi annelerin hesabına mayıs ayında yatıracağız. Birinci çocuk oranı yüzde 43. En çok başvuru İstanbul, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa." dedi.

BEYAZ EŞYADA İNDİRİM
Yeni evlilere yüzde 10 ile yüzde 40 arasında indirim sağlayacağız diyen Göktaş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Bu destek sayesinde gençler evlilik tarihlerini erkene aldılar. TCDD şehirler arası seyahatlerde yeni evli çiftlere yüzde 50 indirim, aile yılı kapsamında da yüzde 15 indirim yapıyor bu sene. THY yüzde 15 indirim yapıyor. 3 ile 9 kişi arasında aynı soyadı taşıyan ailelerimiz yararlanabiliyor.Beyaz eşya çok maliyetli. Bazı firmalarla protokol sağlıyoruz. Yeni evlilere yüzde 10 ile yüzde 40 arasında indirim sağlayacağız. Buradan firmalara çağrı yapıyoruz.İstanbul'da Arnavutköy belediyemiz var. Evlenenlere 30 bin TL destek veriyor. Gaziantep belediyesi 41 yıllık evli çiftleri umreye gönderiyor. Emirdağ belediyesi düğün salonu sağlıyor.

Göktaş, yeni evlilere yüzde 10 ile yüzde 40 arasında indirim sağlanacağı bilgisini de paylaştı. (AA)Göktaş, yeni evlilere yüzde 10 ile yüzde 40 arasında indirim sağlanacağı bilgisini de paylaştı. (AA)

Koruyucu ailenin hem sayısını artırıyoruz. Koruyucu ailelerin yanına çocukları yerleştiriyoruz.Koruyucu aile olmanın belli kriterleri var. Bu projemiz dünyada takdir gören proje. Azerbaycan ve Özbekistan koruyucu aile programımızı uyguluyor. Villa tipi evlerde 8 ila 12 çocuğumuz kalıyor.

Marmara Bölgesi'nde ilk Alzheimer demans merkezini kurduk. Şişli'deki Darülaceze yerleşkemiz hizmet vermeye devam ediyor. Daha fazla vatandaşımızın hizmet alacağı bir yer oldu. Avrupa'nın en büyük tesislerinden biri oldu.Bakanlık olarak 170 bin ailemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bakanlık olarak Türkiye genelinde 340 bin ailemizin evinde iftar verdik.

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