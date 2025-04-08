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Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak: Bugün başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen doğum yardımı başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden alınacağını bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu doğum yardımı desteği geçtiğimiz haftalarda TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Peki, hangi çocuğa ne kadar destek verilecek? İşte başvuruları bugün başlayan yeni doğum yardımı düzenlemesinin detayları.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 09:29 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 09:55
Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak: Bugün başlıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

Anneye destek yasalaştı!

Bakan Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Aile Yılı Tanıtım Programımızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (AA)Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (AA)

ÇOCUKLAR 5 YAŞINI TAMAMLAYANA KADAR HER AY ÖDENECEK
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek."

Yenidoğan (AA)Yenidoğan (AA)

DOĞUM YARDIMI DÜZENLEMESİ YASALAŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu doğum yardımı desteği geçtiğimiz haftalarda TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, doğum yardımına ilişkin 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidildi.


NE KADAR YARDIM YAPILACAK?
Genel Kurulda kabul edilen önergeye göre, düzenlemeyle Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

Bu tutarları, Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere belirlenecek oranda artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILACAK?
Doğum yardımı ödemeleri, muhtaçlık şartı aranmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılacak. Bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynak, genel bütçeden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na aktarılacak. Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.

Yenidoğan (AA)Yenidoğan (AA)

Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemeler 1 ay içerisinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre dikkate alınarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faizle birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazıyla bildirilecek.

Yenidoğan (AA)Yenidoğan (AA)

Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde, bu alacaklar ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine ilgili kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

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