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Haberler Ekonomi Çocuğu olan herkesi ilgilendiriyor: Yaş ve prim şartı düşüldü! Erken emeklilik şansını kaçırmayın! Tam 6 yıl...

Çocuğu olan herkesi ilgilendiriyor: Yaş ve prim şartı düşüldü! Erken emeklilik şansını kaçırmayın! Tam 6 yıl...

Erken emeklilik herkesin hayali. Peki erken emekli olma ihtimalimiz var mı? İhtimal değil kesin! Çocuğu olan vatandaşlar 6 yıl erken emekli olabiliyor. Bir yandan çalışıp hem de çocuk bakan vatamdaşlara destek amacıyla devlet bir dizi önlem alıyor ve teşviklerde bulunuyor. Bu teşviklerden bir tanesi de çocuğu olanlara tanınan erken emeklilik hakkı. Sizler de çocuk başına eksik primlerinizi saydırarak erken emeklilik yaşayabilirsiniz. İşte 6 yıl erken emekli olmanın yolları...

15.10.2021 21:45 - Son Güncelleme: 15.10.2021 21:45
Çocuğu olan herkesi ilgilendiriyor: Yaş ve prim şartı düşüldü! Erken emeklilik şansını kaçırmayın! Tam 6 yıl...

Nasıl erken emekli olabilirim? diye kara kara düşünenlere müjde! Çalışan anneler çocuk başına prim günlerini saydırarak tam 6 yıl erken emekli olabiliyor. Nasıl mı? Hemen anlatalım... Emeklilik hesaplanırken bir çok etkene dikkat ediliyor. Örneğin erkekler askerlik borçlanması ile erken emekli olabilirken, kadınlar da anne olduklarında eksik günlerini doğum borçlanması yaparak erken emekli oluyor. Çocuğu olan kadınlar emeklilikleri hesaplanırken yaşı ve prim şartı düşürülüyor. Detaylar haberimizde...

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Çocuğu olan herkesi ilgilendiriyor: Yaş ve prim şartı düşüldü! Erken emeklilik şansını kaçırmayın! Tam 6 yıl...

ANNELERİN YÜZÜ GÜLECEK!

Yıllarca çalışıp bir yandan da çocuk bakan annelere devletten tam destek veriliyor. Devlet anne olan kadınlara erken emeklilik hakkı tanıyor.

Çocuğu olan herkesi ilgilendiriyor: Yaş ve prim şartı düşüldü! Erken emeklilik şansını kaçırmayın! Tam 6 yıl...

Böylelikle anneler çocuk başına eksik primlerini saydırarak erkenden emekli olabiliyor. 3 çocuk için 2160 gün (6 yıl) kazanan kadınların emeklilik yaşının yanı sıra prim şartı da düşüyor.

Çocuğu olan herkesi ilgilendiriyor: Yaş ve prim şartı düşüldü! Erken emeklilik şansını kaçırmayın! Tam 6 yıl...

STAJ SONRASI ANNE OLANLAR BORÇLANMA YAPABİLİYOR

Çalışanların staj döneminde geçirdikleri normal şartlarda emeklilikten sayılmıyor. Ancak, anneler staj sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor. Ayrıca stajın sayılmasıyla birlikte sigorta başlangıcı da geriye çekiliyor.

Çocuğu olan herkesi ilgilendiriyor: Yaş ve prim şartı düşüldü! Erken emeklilik şansını kaçırmayın! Tam 6 yıl...

Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcı geri çekilebiliyor. Böylece yaş ve prim şartı da düşmüş oluyor.

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