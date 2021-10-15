Çocuğu olan herkesi ilgilendiriyor: Yaş ve prim şartı düşüldü! Erken emeklilik şansını kaçırmayın! Tam 6 yıl...

Nasıl erken emekli olabilirim? diye kara kara düşünenlere müjde! Çalışan anneler çocuk başına prim günlerini saydırarak tam 6 yıl erken emekli olabiliyor. Nasıl mı? Hemen anlatalım... Emeklilik hesaplanırken bir çok etkene dikkat ediliyor. Örneğin erkekler askerlik borçlanması ile erken emekli olabilirken, kadınlar da anne olduklarında eksik günlerini doğum borçlanması yaparak erken emekli oluyor. Çocuğu olan kadınlar emeklilikleri hesaplanırken yaşı ve prim şartı düşürülüyor. Detaylar haberimizde...