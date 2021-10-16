81 ilden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Aylık 6 bin TL ile 7 bin TL arası maaş... İşsiz vatandaşa müjde
Küresel salgın sürecinde e-ticaret sektörü ivme kazandı. 2021 yılında 257 bin adet olan şirket sayısının 2022 yılına geldiğimizde 350 bine ulaşması bekleniyor. Sektörde ise en büyük sorun personel azlığı. En az 1 milyon çalışana ihtiyaç var. İşe alınanlara da 7 bin TL'ye dayanan aylık maaş veriliyor. İşsizliğin arttığı şu günlerde e-ticaret sektörü bünyesine katacak gençlere çağrıda bulunuyor. uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF'in Başkanı Ömer Nart, "Bu firmalar, e-ticaretten anlayan çalışana ihtiyaç duyuyor. Ama nitelikli personel bulunamıyor. Bu sebeple e-ticarette ciddi bir yetişmiş işgücü sorunu var. Şu andaki ihtiyacın lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon kişi olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sürecinde e-ticaret sektörü hızla büyüme kat etti. Vatandaşların alışverişlerinin büyük bölümünü sanal ortamda yapmasıyla e-ticaret hacmi ilerledi. Uluslararası E-ihracat Platformu Başkanı Ömer Nart, salgından önce Ticaret Bakanlığının verdiği verilere göre Türkiye'de e-ticaret yapan 54 şirket varken, 1 yılda 257 bin adete yükseldiğini, bu yıl bittiğinde de 350 bine çıkacağını öngördüklerini söyledi. Nart, ''E-ticaret sektöründe toplamda 1 milyon istihdam açığı bulunuyor" dedi. E-ticaret sektöründe çalışmak isteyenleri en çok etkileyen ise maaş skalası oldu. Söz konusu sektörde 5 bin TL ile 7 bin TL arası maaş almak mümkün. Ömer Nart maaşların şirketin büyüklüğüne göre 45 bin TL'ye kadar çıktığını belirtti.