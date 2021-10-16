81 ilden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Aylık 6 bin TL ile 7 bin TL arası maaş... İşsiz vatandaşa müjde

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sürecinde e-ticaret sektörü hızla büyüme kat etti. Vatandaşların alışverişlerinin büyük bölümünü sanal ortamda yapmasıyla e-ticaret hacmi ilerledi. Uluslararası E-ihracat Platformu Başkanı Ömer Nart, salgından önce Ticaret Bakanlığının verdiği verilere göre Türkiye'de e-ticaret yapan 54 şirket varken, 1 yılda 257 bin adete yükseldiğini, bu yıl bittiğinde de 350 bine çıkacağını öngördüklerini söyledi. Nart, ''E-ticaret sektöründe toplamda 1 milyon istihdam açığı bulunuyor" dedi. E-ticaret sektöründe çalışmak isteyenleri en çok etkileyen ise maaş skalası oldu. Söz konusu sektörde 5 bin TL ile 7 bin TL arası maaş almak mümkün. Ömer Nart maaşların şirketin büyüklüğüne göre 45 bin TL'ye kadar çıktığını belirtti.