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Haberler Ekonomi 81 ilden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Aylık 6 bin TL ile 7 bin TL arası maaş... İşsiz vatandaşa müjde

81 ilden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Aylık 6 bin TL ile 7 bin TL arası maaş... İşsiz vatandaşa müjde

Küresel salgın sürecinde e-ticaret sektörü ivme kazandı. 2021 yılında 257 bin adet olan şirket sayısının 2022 yılına geldiğimizde 350 bine ulaşması bekleniyor. Sektörde ise en büyük sorun personel azlığı. En az 1 milyon çalışana ihtiyaç var. İşe alınanlara da 7 bin TL'ye dayanan aylık maaş veriliyor. İşsizliğin arttığı şu günlerde e-ticaret sektörü bünyesine katacak gençlere çağrıda bulunuyor. uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF'in Başkanı Ömer Nart, "Bu firmalar, e-ticaretten anlayan çalışana ihtiyaç duyuyor. Ama nitelikli personel bulunamıyor. Bu sebeple e-ticarette ciddi bir yetişmiş işgücü sorunu var. Şu andaki ihtiyacın lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon kişi olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.

16.10.2021 11:06 - Son Güncelleme: 16.10.2021 11:06
81 ilden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Aylık 6 bin TL ile 7 bin TL arası maaş... İşsiz vatandaşa müjde

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sürecinde e-ticaret sektörü hızla büyüme kat etti. Vatandaşların alışverişlerinin büyük bölümünü sanal ortamda yapmasıyla e-ticaret hacmi ilerledi. Uluslararası E-ihracat Platformu Başkanı Ömer Nart, salgından önce Ticaret Bakanlığının verdiği verilere göre Türkiye'de e-ticaret yapan 54 şirket varken, 1 yılda 257 bin adete yükseldiğini, bu yıl bittiğinde de 350 bine çıkacağını öngördüklerini söyledi. Nart, ''E-ticaret sektöründe toplamda 1 milyon istihdam açığı bulunuyor" dedi. E-ticaret sektöründe çalışmak isteyenleri en çok etkileyen ise maaş skalası oldu. Söz konusu sektörde 5 bin TL ile 7 bin TL arası maaş almak mümkün. Ömer Nart maaşların şirketin büyüklüğüne göre 45 bin TL'ye kadar çıktığını belirtti.

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81 ilden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Aylık 6 bin TL ile 7 bin TL arası maaş... İşsiz vatandaşa müjde

BÖLÜM ŞARTSIZ İŞE ALIM YAPILIYOR!

E-ticaret firmalarında çalışmak için bölüm şartı aranmıyor. Pazarlama, işletme ve internet sistemleri üzerinde deneyimi olan ve kendini geliştiren herkes bu sektörde kendine yer edinebilecek.

81 ilden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Aylık 6 bin TL ile 7 bin TL arası maaş... İşsiz vatandaşa müjde

Sektörde hem işletme mezunu hem de halkla ilişkiler mezunu bulmak mümkün. Ama İngilizce temelli bölümlerden mezunlar bu alanda hızlı yükseliyor. İngilizce işletme, dış ticaret, pazarlama, uluslararası ticaret ve lojistik gibi bölümlerden mezun olanlar daha başarılı olabiliyor.

81 ilden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Aylık 6 bin TL ile 7 bin TL arası maaş... İşsiz vatandaşa müjde

E-ticarette kendini geliştirmek isteyenler için birçok eğitim programı düzenlendiğini söyleyen Nart, ''MEB tarafından onaylanmış Türkiye'nin ilk ve tek e-ticaret ve e-ihracat okulu olan Worldef Business School da bunlardan biri.

81 ilden yüz binlerce işçi alımı yapılacak! Aylık 6 bin TL ile 7 bin TL arası maaş... İşsiz vatandaşa müjde

Eğitimlerde e-ticaret sitesi kurulumundan tedarik zinciri yönetimine, dijital pazarlamadan e-ticaret hukukuna kadar birçok başlıkta bilgiler veriyoruz. Eğitim süreleri değişiyor. Ücretlerimiz de 450 TL'den başlıyor" dedi.

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