Öğrencilere ilaç gibi gelecek! Devletten maaş desteği başladı: Her ay tam 768 lira...

Milyonlarca stajyer öğrenciyi ilgilendiren düzenlemenin detayları belli oldu. Üniversitelerde ve ya meslek liselerinde okuyan öğrencilerden her yıl binlercesi zorunlu stajını bir işyerinde yapıyordu ancak beş kuruş para alamıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte stajyerlere de artık maaş bağlanacak. Önceden parasız çalışan stajyerlere 768 TL ödeme yapılacak. Paranızı almadan sakın çıkmayın. Devletten maaş desteği başladı. İşte detaylar...