Öğrencilere ilaç gibi gelecek! Devletten maaş desteği başladı: Her ay tam 768 lira...
Üniversitede ve ya meslek lisesinde okuyan tüm öğrencileri ilgilendiriyor. Zorunlu stajı olan öğrenciler önceden maaş alamıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte stajyerlere aylık maaş verilecek. Artık stajyerler her ay 768 TL maaş alabilecek. Stajyer maaşının yanında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'nın iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri de uygulanacak. Primleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu ödeyecek. Böylelikle artık öğrenciler stajla birlikte hem meslek öğrenecek hem de ihtiyaçlarını karşılayabilecek. İşte yeni düzenlemenin detayları...
15.10.2021 21:03
- Son Güncelleme: 15.10.2021 23:14
Milyonlarca stajyer öğrenciyi ilgilendiren düzenlemenin detayları belli oldu. Üniversitelerde ve ya meslek liselerinde okuyan öğrencilerden her yıl binlercesi zorunlu stajını bir işyerinde yapıyordu ancak beş kuruş para alamıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte stajyerlere de artık maaş bağlanacak. Önceden parasız çalışan stajyerlere 768 TL ödeme yapılacak. Paranızı almadan sakın çıkmayın. Devletten maaş desteği başladı. İşte detaylar...