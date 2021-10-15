Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Öğrencilere ilaç gibi gelecek! Devletten maaş desteği başladı: Her ay tam 768 lira...

Öğrencilere ilaç gibi gelecek! Devletten maaş desteği başladı: Her ay tam 768 lira...

Üniversitede ve ya meslek lisesinde okuyan tüm öğrencileri ilgilendiriyor. Zorunlu stajı olan öğrenciler önceden maaş alamıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte stajyerlere aylık maaş verilecek. Artık stajyerler her ay 768 TL maaş alabilecek. Stajyer maaşının yanında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'nın iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri de uygulanacak. Primleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu ödeyecek. Böylelikle artık öğrenciler stajla birlikte hem meslek öğrenecek hem de ihtiyaçlarını karşılayabilecek. İşte yeni düzenlemenin detayları...

15.10.2021 21:03 - Son Güncelleme: 15.10.2021 23:14
Çalışan öğrenciler dikkat! Yeni düzenlemeye gidildi: Devletten maaş desteği başladı! Her ay tam 768 lira...

Milyonlarca stajyer öğrenciyi ilgilendiren düzenlemenin detayları belli oldu. Üniversitelerde ve ya meslek liselerinde okuyan öğrencilerden her yıl binlercesi zorunlu stajını bir işyerinde yapıyordu ancak beş kuruş para alamıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte stajyerlere de artık maaş bağlanacak. Önceden parasız çalışan stajyerlere 768 TL ödeme yapılacak. Paranızı almadan sakın çıkmayın. Devletten maaş desteği başladı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çalışan öğrenciler dikkat! Yeni düzenlemeye gidildi: Devletten maaş desteği başladı! Her ay tam 768 lira...

STAJYER MAAŞLARINA DEVLET DE KATKI SAĞLAYACAK!

Ücretsiz stajyer devri kapandı. Artık stajyerlere de maaş verilmek zorunda. Yeni düzenleme devreye girdi. İşçi Kanuna göre artık stajyerlere 768 TL maaş ödenmek zorunda.

Çalışan öğrenciler dikkat! Yeni düzenlemeye gidildi: Devletten maaş desteği başladı! Her ay tam 768 lira...

Söz konusu stajyer maaşlarına devlet de destek sağlayacak. Zorunlu stajı bulunanlara asgari ücretin yüzde 30'u ödenecek. Devlet katkısı da 20'den az personel olan işletmelerde 512 lira, bu sayı ve üzerinde personeli olan işletmelerde de 256 lira olarak uygulanacak.

Çalışan öğrenciler dikkat! Yeni düzenlemeye gidildi: Devletten maaş desteği başladı! Her ay tam 768 lira...

Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiyor. Staj sigortası ve annelere erken emekliliğe katkısına ilişkin merak edilen soruların yanıtları ise şöyle:

Çalışan öğrenciler dikkat! Yeni düzenlemeye gidildi: Devletten maaş desteği başladı! Her ay tam 768 lira...

HEM MAAŞINIZ YATACAK HEM SİGORTADAN FAYDALANACAKSINIZ!

Meslek lisesinde okuyanlar ve üniversite eğitimleri sırasında staja tabi öğrenciler hakkında 768 TL maaşın yanında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'nın iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacak.

SON DAKİKA