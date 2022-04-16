Çocuğu olan herkese devlet yardımı: Başvuranlara bin 649 TL tutarında para verilecek! E-devlet üzerinden giriş ekranı açıldı
Devlet kurumu, çeşitli faktörlere bağlı olarak çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayan anne ve babalara, eğitim desteğinde bulunmaktadır. Söz konusu hizmeti üstlenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili yardım modellerinin detaylarını paylaşmıştır. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni dönem okul yardımı hizmetlerine ilişkin haberin devamı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak konusunda zorlanan ihtiyaç sahibi ailelere, eğitim yardımı yapmaktadır. İki farklı başlık altında yapılan yardımların ayrıntıları paylaşılmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim Destekleri Nelerdir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birçok farklı kategori altında sosyal yardım modeli geliştirmiştir. Bu yardımlardan bazıları da "eğitim desteği" kategorisinin altında yer almaktadır. Söz konusu yardım programlarından biri SED, diğeri ise ŞEY olarak adlandırılmaktadır.
Bakanlık tarafından geliştirilmiş olan SED yardım modeli, ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan ailelerin eğitim gören çocuğunu ya da çocuklarını kapsamaktadır. Bu yardım her ay ulaştırılabildiği gibi ihtiyaç sahibi olma durumunun ortadan kalkması durumunda kesilmektedir.