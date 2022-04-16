Emekli maaşları ve ikramiyeler artacak ek göstergesiz memur kalmayacak! Kamu personel rejiminde değişiklik yolda

MAYIS'TA MECLİSTE

Bu çalışmalar sonunda hem kamu hizmeti daha verimli ve kaliteli hale gelecek hem de kamu hizmeti verenlerle birlikte bu hizmeti alan vatandaşlar da mutlu olacak. Kamu personel rejimindeki değişimlerden ikisi bu Mayıs ayında büyük ihtimalle TBMM'ye gelmiş olacak.

Bunlardan birisi ek gösterge çalışması, diğeri ise sözleşmelilere verilecek haklar.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu iki konu metne girmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Toplu sözleşme metninin 51 ve 52'nci maddelerinde bu değişiklikler şöyle ifade edilmişti:

MADDE 51- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.