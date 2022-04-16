Emekli maaşları ve ikramiyeler artacak ek göstergesiz memur kalmayacak! Kamu personel rejiminde değişiklik yolda
Kamu personel rejimindeki değişimlerden ikisinin bu Mayıs ayında TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Bu yeniliklerden birisi ek gösterge, diğeri ise sözleşmeli çalışanlara verilecek ek haklar olarak öne çıkıyor. Milyonlarca memur için statülerde yenilik yaşanacak. Emekli maaşları ve ikramiyelerini artıracak olan ek gösterge sorunu da ortadan kalkacak. Ek göstergesiz memur kalmayacak. Öte yandan sözleşmeli çalışanlara kadro imkanı yaratılacak. İşte madde madde kamuda yeni dönemin ayrıntıları...
Son dakika haberi... Kamu personel rejimindeki değişimlerden ikisinin bu Mayıs ayında TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Bu yeniliklerden birisi ek gösterge, diğeri ise sözleşmeli çalışanlara verilecek ek haklar olarak öne çıkıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki köşesinde kamuda yeni dönem için çalışmaları ele aldı.
Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca vatandaş açısından statülerde yenilikler peş peşe gelecek. Mayıs ayı ile birlikte hem ek gösterge sorunu ortadan kalkacak hem de sözleşmeliler için kadro imkanları sunulacak.
Türkiye uzun süredir kamu personel rejimindeki değişiklikleri konuşuyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte gelen dinamik, hızlı karar alan, etkin yönetim anlayışının kamunun tüm alanlarına yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.
MAYIS'TA MECLİSTE
Bu çalışmalar sonunda hem kamu hizmeti daha verimli ve kaliteli hale gelecek hem de kamu hizmeti verenlerle birlikte bu hizmeti alan vatandaşlar da mutlu olacak. Kamu personel rejimindeki değişimlerden ikisi bu Mayıs ayında büyük ihtimalle TBMM'ye gelmiş olacak.
Bunlardan birisi ek gösterge çalışması, diğeri ise sözleşmelilere verilecek haklar.
Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde bu iki konu metne girmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Toplu sözleşme metninin 51 ve 52'nci maddelerinde bu değişiklikler şöyle ifade edilmişti:
MADDE 51- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
MADDE 52- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ ARTACAK
Özellikle ek gösterge konusunda iki toplantı yapılarak taslak metinler de ortaya çıkartıldı. Buna göre kamuda ek göstergesi olmayan memur kalmayacak. Tüm unvanlar tek tek elden geçirilerek ek göstergeler artırılacak ve sorumluluk, hiyerarşi ve unvan gözetilerek ek gösterge belirlenecek.
Böylece ek göstergeler arasındaki dengesizlikler de ortadan kaldırılmış olacak. Bunun için son toplantının 10 Mayıs'ta yapılması bekleniyor. Bu toplantı sonucunda ortaya çıkacak taslak metin TBMM gündemine gelerek yasalaşacak.
Ek gösterge artışları ile memurların hem emekli maaşları hem de emekli ikramiyeleri artacak. Maaşlarda 1300 TL'yi geçen artışlar söz konusu olurken emekli ikramiyelerinde artış 40 bin liranın üzerine çıkacak.