Yaş şartı olmadan emeklilik başlıyor! 1800 gün prim günü ve 10 senede hayalinize kavuşun! Yeni erken emeklilik müjdesi verildi!

Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı durumlarda vatandaşlara emekli olabilme hakkı tanımıştır. Söz konusu hakkın kullanılabilmesi için sahip olunması gereken özel durumlar, kurum tarafından detaylı bir şekilde paylaşılmıştır. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun malulen emekli olma başlığı altında belirlemiş olduğu kurallara ve diğer ayrıntılara ilişkin haberin devamı