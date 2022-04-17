Yaş şartı olmadan emeklilik başlıyor! 1800 gün prim günü ve 10 senede hayalinize kavuşun! Yeni erken emeklilik müjdesi verildi!
Sosyal Güvenlik Kurumu, ülke sınırları içerisine yaşayan vatandaşların bazı şartları sağlamaları durumunda emekli olmalarını ve bunun karşılığında da aylık ödeme almalarını sağlamaktadır. Söz konusu emekli olma şartlarından olan yaş, sigortalı olma süresi ve prim ödemesi başlıklarını tamamlamamış olan kişiler, emekli olamamaktadırlar. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu bu üç ana kuralı, bazı grupların içerisinde yer alan vatandaşlar için esnetmiştir. Söz konusu esneklik kişinin engelli olmasını ya da sahip olduğu bazı hastalıkları kapsamaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı durumlarda vatandaşlara emekli olabilme hakkı tanımıştır. Söz konusu hakkın kullanılabilmesi için sahip olunması gereken özel durumlar, kurum tarafından detaylı bir şekilde paylaşılmıştır. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun malulen emekli olma başlığı altında belirlemiş olduğu kurallara ve diğer ayrıntılara ilişkin haberin devamı
Sosyal Güvenlik Kurumu Malulen Emekli Olma Bildirimi!
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlemiş olduğu 3 ana emeklilik şartından bağımsız olarak, bazı hastalıklara yakalanmış olan ya da engel durumu bulunan vatandaşların erken emekli olması söz konusudur.
İlgili durumlardan herhangi birine sahip olan ve bu durumu sağlık raporu ve diğer belgeler ile ispat edebilen vatandaşlar, malulen emekli olma hakkına sahiplerdir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Malulen Emekli Olma Şartları
Sosyal Güvenlik Kurumu, malulen emekli olma başlığı altında farklı şartlar tanımlamıştır. Bu şartlar, kişinin engelli olmasına ya da sahip olduğu hastalık durumuna göre değişiklik göstermektedir.
Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre malulen emekli olabilmek için engel durumuna göre sağlanması gereken şartlar şu şekilde belirlenmiştir: