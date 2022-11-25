Çocuğu okula giden ailelere ödeme! Başvurular az evvel aktif edildi! Torun torba sahibiyseniz 5.250 TL veriliyor! 6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) burs başvurularını başlattı. Öğrencilere, eğitim hayatlarında destek olmak amacıyla 5.250 TL ödenecek. Bilindiği üzere KYK başvuruları bilindiği üzere 17 Kasım'da sona erdi. Her yıl VGM başvuruları açılıyor. Başvurusu onaylanana aylık ödeme yapılıyor. Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte merak edilenler!